Представлен большой и дешевый Mini LED-телевизор Redmi

Компания Xiaomi официально представила телевизор Redmi TV X 2026, который позиционируется как доступное решение с технологией Mini LED - ранее характерной преимущественно для премиального сегмента.

Как передает Day.Az, об этом сообщает NotebookCheck.

Новинка оснащена 85-дюймовой Mini LED-панелью с локальной подсветкой на 640 зон и пиковой яркостью до 1200 нит. Контрастность заявлена на уровне 12 000 000:1, что обеспечивает глубокие тени и яркие световые акценты. Также поддерживаются современные форматы HDR, включая HDR10+, Dolby Vision и Dolby Vision Gaming.

Телевизор охватывает 94% цветового пространства DCI-P3 при точности цветопередачи Delta E≈2, что делает его подходящим не только для кино и игр, но и для задач, требующих высокой цветовой корректности. Для любителей кино предусмотрен режим Filmmaker Mode.

Redmi TV X 2026 также может похвастаться поддержкой частоты обновления 144 Гц в стандартном режиме и до 288 Гц при разрешении 2560х1440. Также заявлена поддержка VRR, AMD FreeSync Premium, отклик 4 мс и специальные игровые профили.

За производительность устройства отвечает процессор Cortex-A73 с графикой Mali-G52, дополненный 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Телевизор работает под управлением фирменной системы HyperOS 3 с интеграцией Mi Home и поддержкой AirPlay и Miracast.

Система звука представлена двумя динамиками суммарной мощностью 30 Вт с поддержкой Dolby Audio. Среди прочего отмечается наличие трех HDMI, двух USB (2.0 и 3.0), AV, Ethernet, S/PDIF и разъем для антенны. Поддерживаются Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и имеется ИК-приемник для классических пультов.

Redmi TV X 2026 пока представлен только на китайском рынке по цене 4800 юаней исключительно в 85-дюймовом варианте. О международном запуске пока не объявлено.