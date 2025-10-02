Мы продвинулись в обсуждении использования замороженных российских активов.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в кулуарах саммита Европейского политического сообщества (EPC) в Копенгагене.

Она заявила, что обсуждения по вопросу использования замороженных российских активов в интересах поддержки Украины продвинулись вперёд, однако окончательное решение пока не принято.

"Мы не можем принимать решение по этому вопросу на неформальной встрече Совета, как это было вчера. Но именно в такие дни, как в Копенгагене, у нас есть возможность обсудить и углубиться в суть. Думаю, мы продвинулись в обсуждении вопроса, но пока ещё не пришли к итоговому решению - и это не входило в план этих встреч. Их цель заключается в подготовке решений, чтобы затем принимать политические шаги. В этом смысле мы сделали шаг вперёд, и это уже хороший результат", - подчеркнула Фредериксен.