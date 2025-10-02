В Армении считают, что мир с Азербайджаном еще больше укрепит демократию страны

Мир между Баку и Ереваном еще больше укрепит демократию Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил секретарь фракции "Гражданский договор" Артур Ованнисян.

"Подписанные документы говорят о том, какими мы должны быть как государство, и о том, какими мы не были раньше. Добрососедские отношения с соседями, открытые границы еще больше укрепят демократию, экономику и, конечно же, правовую систему Республики Армения. Именно против этого борются известные силы, которые сегодня воспользовались моментом и покинули зал, чтобы не присутствовать на обсуждении текста заявления по этим важнейшим для Республики Армения документам и его принятии. Эти силы борются против свободной и демократической Республики Армения, но, вероятно, не знают, что с самого начала терпят поражение в этой борьбе", - сказал он, еще раз напомнив, что подписание 8 августа - это историческое достижение, которое укрепит мир.

Ранее мы сообщали, что парламент Армении принял заявление об установлении мира с Азербайджаном.