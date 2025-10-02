Умерла британский приматолог Джейн Гудолл

Британский приматолог, этолог и ученый Джейн Гудолл умерла в возрасте 91 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщил институт Джейн Гудолл в Facebook.

Известно, что на момент смерти Гудолл находилась в своем турне по США. "Смерть доктора Джейн Гудолл, заместителя Генерального секретаря, посланницы мира ООН и основательницы Института Джейн Гудолл наступила от естественных причин", - сообщили в институте.

Приматолог родилась 3 апреля 1934 года в Лондоне. Гудолл стала известна благодаря продолжительному изучению жизни и интеллекта шимпанзе. В 2025 году бывший президент США Джо Байден вручил Гудолл "Президентскую медаль свободы" - высшую гражданскую государственную награду.