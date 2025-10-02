Археологи раскрыли тайну загадочного артефакта Древнего Египта

В поселении Ахетатон, где 3,3 тысячи лет назад жили рабочие, возводившие царские гробницы, археологи обнаружили необычный артефакт - крошечную кость молодого быка длиной всего 6,3 сантиметра с просверленным сквозным отверстием.

Как передает Day.Az, исследование, опубликованное в International Journal of Osteoarchaeology (IJO), показало: предмет не был случайным обломком, игрушкой или амулетом, а являлся свистком, способным издавать пронзительный высокий звук.

Ученые создали реконструкцию артефакта из свежей кости и доказали его работоспособность: при выдохе он издавал громкий свист, который вряд ли мог использоваться для охоты - слишком резкий и не похожий на птичьи крики. Зато он вполне мог служить средством подачи сигналов, например для охраны рабочих поселений или управления собаками, сопровождавшими стражников. Это совпадает с археологическими данными о строгом контроле в районе царских некрополей, куда доступ был ограничен.

Особая значимость находки в том, что это первый подобный предмет, найденный в династическом Египте. Также выяснилось, что даже самые простые вещи, вроде необработанной кости с одним отверстием, могли играть ключевую роль в системе контроля и безопасности.

Авторы исследования подчеркивают: такие находки напоминают, что египетское прошлое не исчерпывается золотыми масками. Даже "скучные" с виду кости способны открыть новые аспекты повседневной жизни и социальной организации. Простой свисток мог быть свидетельством того, что методы охраны и управления людьми мало изменились за тысячелетия.