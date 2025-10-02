Сахиба Гафарова выступила на церемонии открытия 11-го саммита спикеров парламентов стран G20

Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Южно-Африканскую Республику выступила на тему "Усиление устойчивости и ответных мер против катаклизмов" на 11-м Саммите Спикеров Парламентов стран "Большой двадцатки" (G20).

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В своем выступлении С.Гафарова отметила все более серьезные последствия изменения климата и подчеркнула, что ни одна страна не застрахована от стихийных катаклизмов, которые наносят удар по каждой стране и региону. По ее словам, данный вопрос приобрел глобальное значение и требует неотложных мер на всех уровнях, включая определение международных рамок и обязательств, их трансформацию в конкретные национальные планы и обеспечение глобального сотрудничества.

Затронув в своем выступлении роль парламентов в принятии требуемых мер в ответ на катаклизмы и климатические воздействия, спикер парламента Азербайджана сказала, что законодательные процессы должны носить в этих рамках не реактивный, а проактивный характер, отражая адаптацию к изменению климата и снижение рисков как всеобщий подход. Она добавила, что это также послужит делу осуществления Целей Устойчивого Развития.

Спикер парламента подчеркнула роль законодательных органов в проактивном реагировании на климатические вызовы, адаптации к изменениям и снижении рисков, что также способствует достижению Целей Устойчивого Развития. Она отметила, что Милли Меджлис уже принял ряд законов, направленных на подготовку к последствиям изменения климата в сферах охраны окружающей среды, земли, воды, лесов, сельского хозяйства, гражданской обороны и других. Кроме того, Азербайджан представил Национальный адаптационный план, согласующийся с Глобальной адаптационной целью, Целями устойчивого развития и Сендайской рамочной программой действий по снижению рисков катаклизмов. Кроме того, предусмотрено принятие шагов в соответствии с меняющимися условиями и дальнейшее уточнение и совершенствование адаптационных мер в ряде законодательных документов.

С.Гафарова упомянула проведение Азербайджаном в ноябре прошлого года COP29 - одной из самых успешных конференций COP - отметив, что во имя достижения всеобщих целей нашей стране удалось навести более крепкие мосты между Глобальным Югом и Глобальным Севером, в особенности, сделать так, чтобы были услышаны голоса развивающихся стран. Она также проинформировала собравшихся о важных итогах СОР29, официально названного ООН "Пактом Бакинской климатической солидарности", упомянув, что среди итогов - столь важные пункты, как принятие Новой Коллективной количественной цели (известной как Бакинская финансовая цель), приведение в полностью рабочее состояние касающейся международных углеродных рынков статьи 6 Парижского Соглашения, принятие решения в обеспечении полного функционирования Фонда возмещения потерь и ущерба, принятие Бакинской дорожной карты по адаптации и учреждение Бакинского диалога высокого уровня об адаптации.

Также, спикер довела до внимания собравшихся, что Милли Меджлис совместно с Межпарламентским Союзом провел на полях COP29 Парламентскую встречу, нацеленную на объединение парламентских усилий, направленных на борьбу против изменения климата.

В завершение Гафарова отметила, что успешное проведение COP29 продемонстрировало важную роль Азербайджана в достижении солидарности, компромиссов и совместных мер перед лицом глобальных вызовов.