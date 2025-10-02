Мужчина напал с ножом на людей в Великобритании

В Манчестере, Великобритания, по меньшей мере четыре человека получили ранения после того, как мужчина врезался на машине в толпу и нанес ножевые ранения людям возле синагоги.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Полиция Большого Манчестера подтвердила гибель двух человек; подозреваемый, "предположительно, умер", но не может подтвердить это "из-за проблем безопасности, связанных с обнаруженными у него подозрительными предметами".

