Пресечена попытка контрабанды товаров из России в Азербайджан

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Хачмазской таможни, были выявлены различные товары, скрытые от таможенного контроля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, на "Самурском" таможенном посту при досмотре транспортного средства, прибывшего из Российской Федерации, проверка показала, что внутри запасных шин прицепа находились спрятанные товары.

В частности, обнаружены 1066 жидкостей для электронных сигарет различных марок, 7,1 литра алкогольных напитков разных брендов и другие предметы.

По данному факту ведется расследование.