В истории Германии сменился самый титулованный футболист

Полузащитник "Ванкувер Уайткэпс" Томас Мюллер стал самым титулованным футболистом Германии.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Бундеслиги.

Минувшей ночью "Ванкувер Уайткэпс", куда он перешел летом, победили "Ванкувер" (4:2) в финале первенства Канады по футболу. Для Мюллера этот трофей стал 35-м в карьере, он опередил по их количеству Томаса Крооса, который выиграл 34 титула.

Мюллер - рекордсмен "Баварии" по количеству сыгранных матчей и третий бомбардир в истории клуба. Он является 13-кратным победителем Бундеслиги, шестикратным обладателем Кубка Германии, а также двукратным победителем Лиги чемпионов УЕФА (2012/13, 2019/20) в составе "Баварии". В сезоне 2012/2013 стал самым ценным игроком чемпионата Германии.

Немецкий футболист выступает за мюнхенский клуб с 2007 года, в 2025 году он объявил, что покинет "Баварию". В прошедшем сезоне Мюллер провел за "Баварию" 44 матча во всех турнирах, где оформил шесть голов и отдал шесть результативных передач.