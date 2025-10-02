В Самухе сдано в пользование новое здание школы, построенное Фондом Гейдара Алиева

Проекты Фонда Гейдара Алиева, направленные на повышение качества образования, охватывают не только столицу, но и регионы страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, возникла необходимость также в реконструкции средней школы в селе Алыушагы Самухского района, построенной более 70 лет назад. Учебное заведение, построенное в 1953 году, за прошедший период пришло в непригодное состояние.

Фонд Гейдара Алиева начал строительство новой школы на 360 мест в 2024 году. Трехэтажное здание школы состоит из четырех корпусов.

Здесь созданы учебные классы, лаборатории физики, химии, биологии, STEAM-центр, кабинеты информатики, военной подготовки, медицинский и трудовой кабинеты, а также учебный класс для дошкольников, библиотека, столовая, актовый и спортивный залы, на территории школы создана спортивная площадка.

Школа оснащена необходимой мебелью и оборудованием, а предметные кабинеты и лаборатории - наглядными пособиями.

Фонд Гейдара Алиева, возглавляемый Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой, ведет работу по строительству новых и реконструкции учебных заведений, пришедших в негодность, поддерживая государственную политику в области образования, способствуя повышению уровня знаний молодого поколения и получению им качественного образования.