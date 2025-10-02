Казахстан назвал стратегическим маршрут по поставкам нефти Актау–Баку–Джейхан

Казахстан рассматривает маршрут Актау - Баку - Джейхан как стратегическое направление для поставок нефти.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов в ходе переговоров с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым на полях Kazakhstan Energy Week - 2025 в Астане.

По словам Аккенженова, в 2023 году по данному маршруту было транспортировано 1,06 млн тонн казахстанской нефти, а к 2025 году планируется увеличить объём до 1,7 млн тонн.

"Для нашей страны маршрут Актау - Баку - Джейхан имеет стратегическое значение. Одновременно сохраняется использование направления Баку - Супса в качестве стратегического резерва", - подчеркнул министр.

Помимо нефтяного транзита, стороны обсудили развитие Каспийского "зелёного" энергетического коридора, который должен обеспечить поставки чистой энергии из Центральной Азии в Европу через Кавказ. Казахстан, Азербайджан и Узбекистан уже создали совместное предприятие системных операторов и приступили к подготовке технико-экономического обоснования при поддержке международных финансовых институтов.

В министерстве отметили, что реализация совместных инициатив придаёт новый импульс казахстанско-азербайджанскому стратегическому партнёрству и открывает дополнительные возможности для всего региона.