Планета с рекордной скоростью роста ошеломила учёных

Ученые озадачены планетой, которая растет со скоростью в шесть миллиардов тонн в секунду.

Как передает Day.Az, об этом пишет Daily Mail.

Блуждающая планета Cha 1107-7626, находящаяся в 620 световых годах от Земли в созвездии Хамелеон, продемонстрировала самый быстрый эпизод роста среди объектов планетарной массы, когда-либо зафиксированных астрономами.

В течение нескольких месяцев скорость аккреции - процесса накопления вещества из окрестного диска - увеличилась почти в восемь раз. Планета поглощала около шести миллиардов тонн газа и пыли каждую секунду. Пик активности пришелся на август 2025 года, после чего процесс оставался на высоком уровне еще несколько месяцев.

Cha 1107-7626 относится к числу так называемых "планет-изгоев" - объектов, не вращающихся вокруг звезды, а свободно дрейфующих в космосе. По оценкам исследователей, ее масса превышает массу Юпитера в 5-10 раз.

Наблюдения проводились с помощью телескопа Европейской южной обсерватории и космического телескопа Джеймса Уэбба. Удалось установить, что в диске планеты появился водяной пар, чего ранее не фиксировалось. Кроме того, ключевую роль в аккреции играет магнитное поле объекта, направляющее вещество из диска на поверхность планеты.

По словам ученых, такие результаты сближают процессы роста гигантских планет с механизмами формирования звезд. Некоторые теоретические модели допускают, что крупные блуждающие планеты могут формировать собственные миниатюрные планетные системы из остаточного материала в диске.

Исследователи отмечают, что данное открытие помогает лучше понять, каким образом формируются массивные планеты-гиганты и где проходит условная граница между планетами и звездами.