В Стамбуле произошло сильное землетрясение - ВИДЕО
В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 5.
Как передает Day.Az, об этом сообщают турецкие СМИ.
Информации о разрушениях и пострадавших нет.
Согласно информации, толчки были зафиксированы в городе Чорлу провинции Текирдаг.
