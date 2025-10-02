В Стамбуле произошло сильное землетрясение

В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 5.

Как передает Day.Az, об этом сообщают турецкие СМИ.

Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Согласно информации, толчки были зафиксированы в городе Чорлу провинции Текирдаг.