Сколько очков требуется "Карабаху" для выхода в следующий раунд ЛЧ?

Успех "Карабаха" привлек внимание всех.

Как передает Day.Az со ссылкой на Offsideplus, агдамский клуб сейчас считается главным сюрпризом Лиги чемпионов.

Но сколько очков нужно подопечным Гурбана Гурбанова, чтобы выйти в следующий раунд?

По подсчетам, если "Карабах" наберет 9 очков, то его шансы попасть в топ-24 составят 37%. При 10 очках вероятность возрастает до 90%, а при 11 или 12 очках - достигает 100%.

Об этом сообщает портал Football Meets Data. Следующие матчи "Карабаха" выглядят так:

"Атлетик" (в гостях), "Челси" (дома), "Наполи" (гостевой), "Аякс" (домашний), "Айнтрахт" (домашний), "Ливерпуль" (в гостях).