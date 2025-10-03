https://news.day.az/world/1785203.html Трамп оценил доходы США от импортных тарифов США будут получать от импортных тарифов более триллиона долларов в год. Как передает Day.Az со ссылкой на интервью телеканалу One America News, оценил доходы федерального бюджета американский президент Дональд Трамп. По словам главы государства, пошлины "только начинают приносить плоды".
По словам главы государства, пошлины "только начинают приносить плоды". В то же время прибыль от их введения составляет более 200 миллиардов долларов.
