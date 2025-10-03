Трамп оценил доходы США от импортных тарифов

США будут получать от импортных тарифов более триллиона долларов в год.

Как передает Day.Az со ссылкой на интервью телеканалу One America News, оценил доходы федерального бюджета американский президент Дональд Трамп.

По словам главы государства, пошлины "только начинают приносить плоды". В то же время прибыль от их введения составляет более 200 миллиардов долларов.