Гол игрока "Карабаха" признали лучшим в ЛЧ УЕФА Гол футболиста "Карабаха" Эммануэля Аддаи признан лучшим голом недели в Лиге чемпионов УЕФА. Как передает Day.Az, об этом говорится на официальном сайте организации. Наряду с Аддаи в числе номинантов были Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити", Джордан Тезе из "Монако" и Исмаэль Сайбари из ПСВ.
Отметим, Эммануэль Аддаи забил второй гол в матче "Карабах" - "Копенгаген", завершившемся со счётом 2:0 в пользу хозяев.
