Главой церкви Англии впервые может стать женщина

В грядущую пятницу Соединённое Королевство представит миру нового архиепископа Кентерберийского - главу Англиканской церкви, духовной колыбели для 85 миллионов верующих по всему земному шару.

Как передает Day.Az со ссылкой на ВВС, впервые за века ее может возглавить женщина. В числе главных претенденток на этот высокий пост Рейчел Тривик, совершившая прорыв, став первой женщиной - главным епископом в своем регионе.

Окончательное решение должен утвердить король Карл III, - верховный правитель Церкви Англии.