https://news.day.az/world/1785304.html Главой церкви Англии впервые может стать женщина В грядущую пятницу Соединённое Королевство представит миру нового архиепископа Кентерберийского - главу Англиканской церкви, духовной колыбели для 85 миллионов верующих по всему земному шару. Как передает Day.Az со ссылкой на ВВС, впервые за века ее может возглавить женщина.
В грядущую пятницу Соединённое Королевство представит миру нового архиепископа Кентерберийского - главу Англиканской церкви, духовной колыбели для 85 миллионов верующих по всему земному шару.
Как передает Day.Az со ссылкой на ВВС, впервые за века ее может возглавить женщина. В числе главных претенденток на этот высокий пост Рейчел Тривик, совершившая прорыв, став первой женщиной - главным епископом в своем регионе.
Окончательное решение должен утвердить король Карл III, - верховный правитель Церкви Англии.
