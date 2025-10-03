Telegram отреагировал на возможное получение властями США доступа к серверам

Открыть доступ к сообщениям на серверах Telegram невозможно даже самим разработчикам мессенджера, поскольку используется специальная система шифрования.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, такой ответ компании процитировал портал CyberInsider после заявлений о том, что власти США якобы получили удаленный доступ к ее серверам.

Как отмечается в заявлении, серверы Telegram надежно зашифрованы, поэтому до сих пор не найдено ни одного действенного способа, который мог бы помочь взломать эту систему. Платформа не дает доступ к сведениям на своих серверах.

По словам представителя компании, Telegram "всегда активно модерировала вредоносный контент" и обрабатывала все юридически обязательные запросы из Америки, раскрывая IP-адреса и номера телефонов преступников, которые нарушают условия обслуживания.

Так сервис прокомментировал информацию о том, что федеральный суд в США одобрил запрос прокуроров на применение "техники удаленного доступа", чтобы получить данные с серверов Telegram в рамках расследования дела об эксплуатации детей.