Автор: Зульфугар Ибрагимов

"Продажа в Армении книги Гитлера обусловлена свободой слова. Это напрямую касается права на свободу слова и выражения, в данном случае также творческого. Если такие произведения не нацелены на разжигание ксенофобии и ненависти, они не должны считаться уголовно преследуемыми". Так странно ответил замминистра юстиции Армении Тигран Дадунц на вопрос оппозиционного депутата Гегама Манукяна, почему в магазинах Армении свободно продаются подобные издания.

Из ответа замминистра следуют, что этот чиновник не имеет представления не только о "Майн кампф", но и о том, кто такой Адольф Гитлернеон. О какой свободе слова и выражения, о какой свободе творчества может идти в данном случае речь? Так ответить на вопрос мог только тот, кто абсолютно не в теме. Гитлер, вообще-то, не был писателем, и его книга это не безобидная беллетристика, не мелодрама для домохозяек, а программный труд, рассказ о политическом пути главы германского фашизма. Не надо читать саму книгу, достаточно открыть школьный учебник истории, чтобы понять, что произведение этого деятеля никак не может быть не направлено на разжигание ксенофобии и ненависти, как думает Дадунц. Хотя, возможно, с точки зрения идеологии, на которой выросли многие поколения армян, нацизм это явление позитивное и даже в определенном смысле полезное. Или же замминистра юстиции просто плохо учился в школе.

В любом случае, эти слова члена правящей команды Никола Пашиняна уже кругами расходятся по медиа-пространству. Если бы армянский замминистра просто поддержал нацистское учение, это дало бы куда меньший эффект, чем ответ, прозвучавший в парламенте. Идеология, проповедующая ксенофобию, ненависть и расовое превосходство, оказалась в Армении под защитой закона? Вряд ли Пашиняну это понравится. Думается, Дадунц обязательно получит по зубам за такую подставу. Ведь он подставил правительство и премьер-министра, дав оппозиции козырь - возможность обвинить власти в поддержке нацизма.

Мы уже неоднократно обращали внимание на непрофессионализм членов команды Никола Пашиняна. Ему следует серьезно отнестись к этому вопросу, потому что неизвестно, как, чем и где еще чиновники могут его подставить.

Если Ереван, уже видящий себя членом Евросоюза, хочет демонстрировать европейский подход к свободе слова, пусть обратит внимание на то, как к тому же вопросу подходят в Европе. В 2015 году в Германии был зачем-то снят запрет на издание "Майн кампф", и через год книга была издана. Согласно СМИ, пробный тираж был раскуплен еще до поступления в продажу. Это негативный факт, говорящий о том, что идеи нацизма в современном западном мире, к сожалению, востребованы. Но в отличие от Армении, в Германии запрещено публиковать эту книгу без комментариев. Издание было выпущено специализированным научным институтом с подробными критическими комментариями, сделавшими его в разы толще самого оригинала. Конечно, человек с искривленными подходами найдет в книге то, что ищет, но для большинства критические заметки специалистов окажутся якорем, который поможет удержать сознание у разумных берегов.

В том же году книгу Гитлера издали во Франции, и тоже с обширными комментариями. В 2021 году академическое издание "Моей борьбы" вышло и в Польше с целью "предупреждения о том, как легко разрушить демократию и практически незаметным образом прийти к тоталитарному режиму".

Даже в странах Балтии, по понятным причинам испытывающих специфические эмоции в связи с историей Второй мировой войны, продажа такого издания не приветствуется. Два года назад руководство крупного интернет-магазина Литвы удалило "Май кампф" из продажи и из рекламы в соцсетях после обращения граждан. Обратившимся не стали рассказывать о свободе слова и выражения, а просто удалили эту позицию. Потому что нацизм это плохо, это стыдно, это удар по имиджу.

В 2022 мэрия Рио-де-Жанейро запретила продажу, публикацию и распространение на территории города книги Гитлера. В прошлом году в той же Бразилии федеральная полиция провела операцию "След ненависти" против распространения в сети материалов, связанных с нацистской идеологией и символикой.

К сожалению, неонацизм стал одной из визитных карточек современного мира. Человечество и в 21-м веке не дошло до того уровня сознания, когда ксенофобия, шовинизм и расизм становятся рудиментами прошлого.

Т все же, у Европы достаточно достоинств, на которые Армения могла бы равняться. Свободная пропаганда нацизма в их число не входит. Это последнее, что стоило перенимать нашим соседям, особенно, учитывая особенности армянской национальной идеологии. Но именно это в Армении почему-то взяли на вооружение в первую очередь. Видимо, потому что идея расового превосходства близка армянским националистам как никому другому.

Для таких стран, как Азербайджан, где никогда не страдали фобиями относительно других рас, этносов и конфессий, эти процессы не "заразны" - у нашего народа и государства крепкие устои и прочный иммунитет.

Но Армения находится в группе риска. Армяне пришли к постулатам нацизма гораздо раньше Гитлера, методика и инструменты армянского национализма ничуть не менее страшны и бесчеловечны, чем те, что применялись германскими нацистами. Эти постулаты содержатся в национальной идеологии, они все еще там и могут проснуться при наличии катализатора. Особенно в условиях, когда замминистра юстиции не знаком с матчастью.