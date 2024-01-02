Нацистский «чупа-чупс» в Ереване: традиции армянского фашизма

Автор: Лейла Таривердиева

Армянские нацисты отметили день рождения своего гуру - Гарегиона Нжде. Учитывая, что после ухода с политической сцены карабахского клана, в Армении прославление пособника гитлеровцев перестало быть в чести, памятник основателю нждеизма продолжает возвышаться в центре Еревана, собирая вокруг себя нездоровую часть армянского общества.

1 января группа молодых и крепких парней в черном с изображениями "чупа-чупсов" на нарукавных повязках собрались у памятника. Качки вели себя совершенно спокойно и уверенно, без зазрения совести демонстрировали жесты нацистского приветствия и позировали зевакам. Было их не много, но сколько на самом деле поклонников нацистских шалостей в Армении, неизвестно. Нждеизм это армянский аналог германского нацизма. А названный в соцсетях "чупа-чупсом" символ на флагах и нарукавниках - это присвоенный армянами и опошленный древний символ солнца. Эти древние солярные знаки, символизирующие свет, повсеместно встречаются на пространстве тюркского мира, но армянские нацисты превратили его в символ ненависти и мести. А в интерпретации новоиспеченных нждеистов он действительно напоминает леденец чупа-чупс. Не хватает только палочки.

Обращает на себя внимание, что последователи учения Нжде впервые так откровенно демонстрируют, что не отделяют себя от нацизма. Прежде армянские теоретики всячески пытались вуалировать этот факт, писались целые труды, доказывающие, что хотя Нжде и работал на гитлеровцев, его идеи "это другое". Но акция 1 января в Ереване все расставила по местам. Черные одежды, "зигование" на камеру - и никаких вопросов по поводу направленности цегахронизма не осталось. В принципе, их не было и прежде, просто армянская сторона упорно доказывала, что учение Нжде это само воплощение гуманизма и человеколюбия, а Нжде забрел к нацистам случайно - просто не в ту дверь попал.

Оригинальнее всех объяснил, почему армяне должны поклоняться Нжде, выживший из ума генерал Норат Тер-Григорянц. Недавно заявивший армянским СМИ: "Нжде - наш герой, разумеется, они (азербайджанцы - Ред.) не хотят, чтобы воздвигли его памятник. А этот памятник вечно будет стоять и напоминать нам, кто есть наши враги... Ну и что с того, что он делал что-то вместе с германцами, он же не воевал против советской власти. Хорошо, что он армянин, наш герой, и мы гордимся им".

Такие аргументы до сих пор не приходили никому в голову.

Впрочем, армянский нацизм явление достаточно давнее и укоренившееся в обществе. Еще до того, как Адольф Гитлер написал свою "майн кампф", армянство уже имело прочные традиции террора и насилия. В германском нацизме подобные идеи всего лишь облекли в "научно-эзотерическую" кожуру. Поэтому для армянских националистов не проблема выступать с публичными призывами к убийствам и уничтожению, а потом обижаться на то, что это кому-то не понравилось. Нацизм буквально прет из всех щелей. Возьмем хотя бы недавнее скандальное заявление не имеющего никаких тормозов политолога Владимира Погосяна. Пытаясь донести до слушателей всю ненависть к Израилю и евреям за поддержку Азербайджану, он заявил: "Евреи - это деструктивный народ, который не имеет права находиться на этой земле. Вас, шакалов, надо истреблять поголовно... Я буду считать уничтожение всего вашего народа сверхсправедливым актом. Вы фашистское государство, фашисты. Вы помогаете Азербайджану убивать наш народ, поставляя им оружие... Я буду помогать и кричать на весь мир о справедливом убийстве евреев... Я приветствую убийство евреев... Всю вашу нацию уничтожали заслуженно еще со времен Гитлера".

Говорил он это в эфире выходящего в России армянского СМИ, поэтому сказанное не осталось без последствий. После того, как на нацистские заявления Погосяна обратили внимание не только психиатры, он поспешно записал ролик с извинениями, пытаясь объяснить, что его просто не так поняли. Это было очень жалкое зрелище. А ведь что такого сделал Владимир Погосян? Всего лишь произнес вслух то, что было у него на уме. То, о чем думают многие армянские националисты, но не решаются произнести. Армянский нацизм насколько наглый, настолько и трусливый. Накаченным парням в черном, вскидывавшим руку перед зеваками 1 января в Ереване, как и Погосяну, достаточно одного окрика, чтобы они побросали свои флаги и высморкались в свои нарукавные повязки с "чупа-чупсами". Кстати, нацистскую акцию в Ереване уже пытаются оправдать, свалив всю вину... на Москву. В Армении сейчас мода валить все на Россию. Это, оказывается, ее происки, а сами последователи Нжде, как и их идол - белые и пушистые. "Подосланные русскими" парни в черном, видите ли, опорочили "светлый лик" нациста Нжде, а на самом деле он был душка..

Как бы там ни было, пока что в Армении неонацизм остается безнаказанным. Между тем, напомним, Армения числится среди соавторов принятой Генассамблеей ООН по предложению России резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Страна, где "зигуют" у памятника пособнику фашистов, гармоничнее смотрелась бы среди 49 тех, кто проголосовал против, или, на крайний случай, среди 14 воздержавшихся.