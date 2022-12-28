В Ереване взялись дополнить нацистское учение

Автор: Лейла Таривердиева

В начале Первой карабахской войны, когда российские СМИ еще действовали временами по совести, "Комсомольская правда" писала: "Чудовищное в своей абсурдности понимание самоопределения как примат права нацменьшинств создавать собственное государство неизбежно ведет, уже привело не к сохранению культуры нацменьшинств, не к акцентированию внимания мирового сообщества к безусловному соблюдению прав человека, не к интеграции и сотрудничеству, а к разрастающейся бойне ради разделяющих людей границ. В той же Армении нацменьшинств практически не осталось: вслед за азербайджанцами "успешно" изгоняют курдов..."

В Армении очень любят вспоминать Гитлера, цитировать его имевшие место и выдуманные ими самими высказывания. Как, например, слова о "геноциде армян", которых глава Третьего рейха, как выяснилось, никогда не произносил.

Накануне поумничать взялся секретарь Совбеза РА Армен Григорян. Чрезвычайно возмущенный заявлениями Президента Ильхама Алиева относительно возвращения азербайджанцев на свои исконные земли в Армении, Григорян решил подумать за Гитлера и заявил: "Думаю (?), Гитлер, пользуясь почти такой же аргументацией, напал на соседние страны, говоря, что исторически эти земли принадлежали им, и началась Вторая мировая".

Сначала давайте посмотрим, о чем говорил Президент Азербайджана.

"Наступит тот день, когда наши соотечественники из Западного Азербайджана, их близкие, дети и внуки вернутся на нашу историческую землю, в Западный Азербайджан. Я уверен, что этот день наступит, и западные азербайджанцы вернутся на родные земли с большим энтузиазмом и воодушевлением. Есть множество факторов, чтобы так говорить. И, наверное, самый главный из них - это историческая память нашего народа", - заявил глава нашего государства.

Как видим, азербайджанский лидер не говорил о возвращении территорий, он говорил о возвращении на эти земли людей. Да, земли эти Армения занимает не по праву, но азербайджанская сторона исходит из реалий и норм международного права и не собирается претендовать на территории соседнего государства. Баку лишь требует возвращения туда азербайджанского населения, обеспечения его безопасности и восстановления его во всех гражданских и культурных правах.

В марте 1989 года в Кафанском районе Армении, уже "очищенном" от азербайджанского населения, торжественно открыли памятник Гарегину Нжде - пособнику нацистов и кровавому убийце. Открывая монумент, тогдашний первый секретарь райкома партии Мкртчян, чуть не плача от переполнявших его чувств, произнес страшные слова: "Вы много трудились, однако не смогли очистить республику от азербайджанцев. Вашу большую мечту выполнили ваши внуки". Эти слова были встрече собравшейся общественностью аплодисментами. К моменту открытия памятника в Армении оставалось только одно из многих сотен населенное азербайджанцами село. Через два года этот "недочет" был армянами исправлен.

О том, как, какими способами изгонялось коренное население Западного Азербайджана, сохранилось достаточно свидетельств, чтобы подкрепить или слова Президента Азербайджана, в архивах имеется достаточно документов, которые подтвердят исторические права нашего народа на эти земли. А права подвергшихся этнической чистке азербайджанцев, курдов, даже русских Армении, защищены международными конвенциями и международным правом. Никто не имеет права запретить беженцам вернуться в Западный Азербайджан. Повторим еще раз - на территориальную целостность Армении никто не покушается. Хотя этот вопрос, как понимают и в Ереване, Азербайджанская армия может решить за несколько часов.

Это все, что нужно знать Григоряну о сказанном главой Азербайджана, чтобы перестать бояться.

Но нельзя не заметить, что глава Совбеза Армении проявил полную безграмотность. Пытаясь унизить и выставить неким чудовищем главу соседней страны, он выставил себя полным дураком. Дело в том, что Григоряну совсем не нужно было пытаться расширять нацистское учение и строить собственные версии. История Второй мировой это не сомнительные античные источники, которые армянство интерпретирует по своему усмотрению. Это история современная, хорошо известная, описанная и задокументированная. Главному "спецу" Армении не нужно было гадать, достаточно было просто воспользоваться Гуглом, чтобы узнать, под каким предлогом в реальности началась Вторая мировая война. Трудно, конечно, такое представить, но Адольф Гитлер, оказывается, думал совсем не о том, о чем "думал" Армен Григорян. И то, о чем он думал, как-то удивительно согласуется как раз с деяниями и лозунгами самой армянской стороны.

Просто процитируем источники.

"31 августа 1939 года группа переодетых в польскую форму эсэсовцев напала на радиостанцию в немецком пограничном городе Гляйвице. На следующий день ВВС и флот Германии нанесли удары по территории Польши, а сухопутные войска начали вторжение по всей протяженности границы".

"1 сентября 1939 года Германия вторглась в Польшу. Чтобы оправдать нападение, немецкие пропагандисты обвинили Польшу в преследовании проживающих в стране этнических немцев. Также они распространяли ложные утверждения о том, что Польша и ее союзницы, Великобритания и Франция, планировали окружить и разделить Германию"

"Следующим шагом агрессора стало оказание давления на Чехословакию под предлогом защиты судетских немцев. Прага была готова пойти на предоставление Судетам широких автономных прав, но у Гитлера были более далекоидущие планы".

Ни у кого не возникло ощущения, что все это, и не так давно, уже где-то было? Подставим соответствующие названия стран и даты и получим справку о запуске Арменией карабахского конфликта. Который имел далекоидущие цели, связанные с захватом территорий, но заваривался под предлогом якобы судьбы местных армян. В качестве повода, так же, как и гитлеровцы, армянские националисты использовали провокации. Азербайджан неоднократно в прежние годы предлагал армянам самую широкую автономию, но армянству это вовсе не было нужно. Армянству были нужны земли, расширение ареала обитания. И что самое главное - сегодня ничего в сознании наших соседей не изменилось. Та же узость мышления, та же провокативность каждого шага и каждого заявления, та же больная идеология, вложенная в умы неокрепшего этноса нацистом Нжде.

В данном случае мы объясняем все это не Григоряну, а тем, кто вдохновился его глупостью и уже тиражирует ее.

Когда в соседней стране пытаются обвинять Баку в нацизме или сравнивать законные требования Азербайджана с фашистскими лозунгами, возникает даже не возмущение, а недоумение. Недоумение по поводу того, до какой степени бессильна и неаргументирована армянская пропаганда. А ведь ей уже больше сотни лет, и зиждется она на десятках поддержанных зарубежными центрами фундаментальных трудов и концепций о том, как обеспечивать победу зла над добром. Для армянского агитпропа сравнивать национальную идею Азербайджана с нацистской - это то же самое, что пилить сук, на котором сидишь. Потому что все лежит на поверхности, не нужно даже зарываться в архивы, чтобы разыскать исторические параллели в самой армянской национальной идее. Достаточно послушать, например, Сержа Саргсяна. В своем знаменитом интервью Томасу де Ваалу он наговорил много всякого, что потом армянская пропаганда пыталась отрицать. И тогда де Ваал был вынужден опубликовать полную стенограмму этой беседы, чтобы прекратить все домыслы. Сказал Саргсян дословно следующее: "До Ходжалы азербайджанцы подумывали, что они просто с нами шутят. Азербайджанцы подумывали, что армяне - люди, которые не смогут поднять руку на мирное население. Нужно было все это переломить".

Саргсян этим признанием весьма серьезно подставил армянство, пытавшееся выглядеть белым и пушистым...