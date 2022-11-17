Ноябрь 1987 года, который армянству больше не повторить

Автор: Лейла Таривердиева

Какую дату следует считать началом карабахского конфликта? Завершился он 10 ноября 2020 года. А когда начался?

Начался он официально не в 1988 году митингами в Ханкенди, как принято считать, и не с сумгайытских событий, как утверждают армяне. Начало карабахскому конфликту было положено 35 лет назад, в ноябре 1987 года. 16 ноября советник Михаила Горбачева академик Абел Аганбекян, выступая перед журналистами в отеле "Интерконтиненталь" в Париже, заявил: "Я был бы рад, если бы Нагорный Карабах вернули Армении. Как экономист, я считаю, что они больше связаны с Арменией, чем с Азербайджаном. Я уже внес свое предложение по этому поводу и надеюсь, что эта идея будет претворена в жизнь".

Аганбекян скромничал, лишь выражая надежду - к тому времени вопрос аннексии территорий Азербайджана уже был обговорен с Москвой, и на это преступление армянами было получено добро. Были приняты соответствующие превентивные меры, в том числе усилиями армянского лобби в советском правительстве в октябре 1987 года был исключен из Политбюро и отстранен от поста первого заместителя главы Совмина Гейдар Алиев, который мог помешать реализации преступного плана. Выступая в апреле 2021 года на открытии Парка военных трофеев в Баку, Президент Ильхам Алиев сказал по этому поводу следующее: "Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт не находил решения на протяжении тридцати лет. Но наши проблемы начались еще до того, точнее, в 1987 году. Потому что в результате отстранения Гейдара Алиева в 1987 году от всех должностей, в том числе должности члена Политбюро, армяне получили шанс и воспользовались им. Не прошло и двух недель после отставки Гейдара Алиева, как один из армянских националистов - советник и правая рука Горбачева Аганбекян, находясь во Франции, еще в 1987 году в интервью одной из французских газет сказал, что Нагорный Карабах должен быть присоединен к Армении. При Гейдаре Алиеве они никогда бы не могли осмелиться на такое. Основной целью мирового армянства являлся Гейдар Алиев, потому что они знали - пока он находится на должности, он никогда не позволит армянскому национализму поднять голову".

Устранив главное препятствие для реализации своих планов, армянство перешло в открытое наступление. И события стали развиваться без задержек. Уже 18 ноября в интервью газете "L`Humanite" Аганбекян высказался более определенно, сообщив, что работает специальная комиссия, которая собирает доказательства экономической целесообразности "миацума". Этим он подтвердил, что санкции на разжигание кровавого конфликта армянами уже получены. Никаких опровержений от конторы Горбачева на это не последовало. Зато высказывания Аганбекяна были подхвачены зарубежными армянскими СМИ, армянскими редакциями радиостанции "Свобода" и "Голос Америки", активизировалась диаспора. В последних числах ноября 1987 года всем стало ясно, что долгожданный процесс, наконец-то, пошел. Сигнал Аганбекяна запустил процесс изгнания коренного населения Армении, который проходил уже открыто, на глазах партийного руководства и правоохранительных органов.

Следует напомнить, что азербайджанцы в этой республике жили как на пороховой бочке с начала 80-х годов. После смерти Леонида Брежнева, в верхушке правящей партии началась неразбериха, чем поспешили воспользоваться армяне. В 1984-1985 годах активно печатались книги и статьи, искажающие историю региона, собрались конференции на уровне союзных институтов. То есть работа шла вовсю. Единственное, что Кремль все же не позволил армянам, это устроить на всесоюзном уровне торжества по случаю 70-летия фальшивого "геноцида". Решили не раздражать Турцию. Ограничились одной Арменией, зато все прошло с шумом на весь мир и с участием многочисленных зарубежных гостей, чему Москва не препятствовала. Мышление армянской массы устроено очень странно - оно всегда направлено на разрушение и захват чужого. 24 апреля 1983 года в Зангибасаре озверевшие армяне напали на азербайджанскую свадьбу, были ранены десятки наших соплеменников. Несмотря на многочисленные обращения азербайджанского населения к органам власти, уголовного дела против экстремистов возбуждено не было. Одновременно там же, в Зангибасаре армянами было разгромлено азербайджанское кладбище. Прибывшая на место комиссия из Москвы определила случившееся как "конфликт на бытовой почве"...

Приход к власти Михаила Горбачева стал настоящим подарком для армян, окончательно развязав им руки.

Как можно узнать из открытых источников, первые беженцы из Армении стали появляться в Азербайджане в 1986 году. Правда, тогда их еще не называли беженцами, хотя они не просто меняли место жительства, а именно бежали от созданных для них невыносимых условий и опасаясь за свои жизни. Со второй половины 1987 года изгнание азербайджанцев пошло более активными темпами. Участвовали в этом и рядовые армяне, и вооруженные банды, и представители властей и правоохранительных органов. Согласно британскому журналисту Тому де Ваалу, в ноябре 1987 года началось изгнание азербайджанцев из Гафана. В интервью де Ваалу второй секретарь Гафанского райкома Бабаян и не пытался скрывать этого факт, правда, объяснил бегство азербайджанцев тем, что они "чего-то испугались".

Буквально через несколько дней после прозвучавшего из Парижа сигнала Аганбекяна, в ноябре 1987 года на железнодорожный вокзал Баку прибыли два товарных вагона с полуодетыми измученными людьми, которых в Гафане загрузили в товарняк в чем были и погнали в Азербайджан. Этот факт очень долго скрывался тогдашними азербайджанскими властями, но было немало свидетелей, и правда все же вышла наружу.

Через 33 года, в ноябре 2020 года Азербайджанская армия положила конец конфликту, превратив в ничто планы, вынашивавшиеся армянством десятилетиями. Военная победа Азербайджана, политическая и экономическая сила страны сделали невозможным для них рассчитывать когда-либо еще чего-то добиться в этой части мира.

Сегодня академик Аганбекян отказывает в интервью на политические темы всем, в том числе армянским журналистам. После 44-дневной войны он больше не упоминает "Нагорный Карабах" и старается не вспоминать, какую роль сыграл в кровопролитии, продолжавшемся на Южном Кавказе многие годы. Он больше не рассуждает об "экономической связи" Карабаха с Арменией, а предпочитает говорить только о российской экономике. Аганбекян считается экономистом с мировым именем, однако это имя он замарал в ноябре 1987 года, и это клеймо останется на нем навсегда.