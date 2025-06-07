Mercedes-Benz признал провал электрического "Гелика": спроса нет. Немецкое издание Handelsblatt утверждает, что продажи настолько плохие, что компания может пересмотреть стратегию развитию "младшей" модели (baby-G или g-Class). Неназванный руководитель Mercedes-Benz анонимно заявил, что G 580 EQ Technology "полностью провалился", а объёмы производства очень низкие. При этом спрос на топливные версии "Гелика" от года к году растёт.

Как передает Day.Az, в ответ на запрос журналистов Mercedes-Benz не стал комментировать статистику продаж электрического "Гелика", но похвастался 18-процентным увеличением спроса на семейство в целом. Также в компании заявили, что готовы ко всем рыночным сценариям, а в 2030-е годы продолжат предлагать и полностью электрические, и электрифицированные топливные версии.

По данным Handelsblatt за неполный год продаж было реализовано 1450 "батарейных" внедорожников G-Class, тогда как бензиновые и дизельные модификации разошлись тиражом 9700 штук. "Люди хотят настоящий "Гелендеваген" - с шестью или восемью цилиндрами", - заявил анонимно руководитель Mercedes-Benz. Причины провала на поверхности: электромобиль гораздо тяжелее, уступает по грузоподъёмности, не может буксировать прицеп, и в целом гораздо непрактичнее. Запас хода по стандарту EPA всего 385 километров.

По данным инсайдеров, коммерчески неуспешный электрический "Гелик" может заставить компанию пересмотреть план по маленькому аналогу g-Class. Изначально кроссовер задумывался электромобилем, но теперь на повестке вопрос добавления двигателей внутреннего сгорания. Дебют "младшей" модели запланирован на 2027 год.