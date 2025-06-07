https://news.day.az/world/1758664.html В Турции тысячи человек пострадали во время забоя жертвенных животных Более 14 000 человек в Турции обратились за медицинской помощью в связи с травмами, полученными во время забоя жертвенных животных в первый день праздника Гурбан. Как передает Day.Az, об этом в социальной сети X написал министр здравоохранения страны Кемал Мемишоглу.
В Турции тысячи человек пострадали во время забоя жертвенных животных
Более 14 000 человек в Турции обратились за медицинской помощью в связи с травмами, полученными во время забоя жертвенных животных в первый день праздника Гурбан.
Как передает Day.Az, об этом в социальной сети X написал министр здравоохранения страны Кемал Мемишоглу.
Министр написал, что в больницы обратились в общей сложности 14 372 человека, в том числе 1 049 в Анкаре и 753 в Стамбуле.
Он напомнил, что для предотвращения подобных инцидентов убой животных должен осуществляться профессионалами.
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