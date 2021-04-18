Азербайджанцы вернутся в Зангезур

Пошел сто первый год, как Армении передан азербайджанский Зангезур. Целое столетие исторический азербайджанский край лишен связи с Родиной. А сколько трагедий имело место на этой земле за эти годы, сколько невинной крови было пролито армянскими националистами, стремившимися "очистить" Зангезур от коренного населения и освободить пространство для пришлых армян.

Тема Зангезура все чаще после 44-дневной Отечественной войны звучит в Азербайджане. Не в качестве претензий или требований территорий - Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении, о чем неоднократно говорил и Президент Ильхам Алиев. Тема Зангезура - это тема исторической справедливости и напоминания молодому поколения о реальной истории Азербайджана. Многие годы азербайджанцы не знали своей реальной истории, она была под запретом, и люди, чьи предки были изгнаны или убиты националистами в Зангезуре, старались молчать об этом в угоду обязательной далеко не для всех "дружбе народов".

Выступая на конференции "Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество" в Азербайджанской Дипломатической Академии (ADA), Президент Ильхам Алиев вновь коснулся темы исторических азербайджанских земель, переданных некогда под создание Армении. Высказанные им мысли вызвали раздражение и беспокойство в Ереване и бурно обсуждаются в армянских и российских СМИ.

Мы хотим, чтобы молодое поколение знало, что Зангезур - историческая территория Азербайджана, сказал глава государства. Это древняя азербайджанская территория, переданная Армении в 1920 году, 101 год назад. "До этого эта территория принадлежала нам. Когда я говорю Гейча, они ныне называют это озером Севан. Это - истина. Достаточно взглянуть на карту начала ХХ века. На ней вы не увидите Севана. Вы увидите там Гейчу. То же самое и с Иреваном. Они разрушили историческую часть Иревана. Это - очевидный факт, что здесь жили азербайджанцы, включая моих предков... Я говорил, да, мы туда вернемся. Я не говорил, что мы вернемся туда с танками. Я сказал, что мы вернемся. Это означает, что почему бы и нет. Если мы возвращаемся в Зангезурский коридор, если мы используем эту дорогу, почему бы нам не вернуться в Ереван. Придет время, мы это сделаем", - сказал Президент Азербайджана.

Еще раз подчеркнем - в отличие от армянской стороны, Азербайджан, заговаривая о своих исторических землях, не предъявляет на них претензий. Баку уважает международное право, и как бы несправедливо не был решен сто лет назад вопрос, мы принимаем Армению в ее международно признанных границах. Тем не менее, никто не может лишить нас права называть вещи своими именами. Азербайджанский лидер очень жестко поставил вопрос в этом плане, переименовав транспортный коридор из Мегринского в Зангезурский. Многим это не понравилось, но никто не посмел возразить. Как страна-победитель, как сильнейшее и богатейшее государство на Южном Кавказе, занимающее справедливую позицию, акценты теперь будет расставлять Азербайджан, и Армении, да и не только ей, следует с этим смириться. 44-дневная война очень многое изменила, в том числе отрезала возможности для Еревана пользоваться услугами своих покровителей. Все претензии армян по поводу якобы разрушения их якобы наследия в Азербайджане, наталкиваются на жесткую позицию Баку в вопросе тотального уничтожения наследия азербайджанского народа на территории нынешней Армении. Любые попытки заговорить о возвращении армян в Баку и другие регионы страны обрываются на полуслове, когда азербайджанская сторона парирует требованием о возвращении полумиллиона азербайджанцев на свои земли в Армению.

"Президент Азербайджана совершенно прав - молодое поколение должно знать всю правду о своей истории, в том числе о Зангезуре", - сказал в беседе с Day.Az директор Центра истории Кавказа, старший научный сотрудник Института права и прав человека Ризван Гусейнов.

На мой взгляд, совершенно естественно, что после победоносной 44-дневной войны поднимается вопрос возвращения азербайджанского населения во все регионы Армении, откуда оно было изгнано. Это касается и Зангезура. После победоносной войны мы вышли на конкретные рубежи и сроки реализации этой задачи.

Очень симптоматично, что Президент Ильхам Алиев называет предусмотренный к восстановлению транспортный коридор не Мегринским, а Зангезурским. Это будет не только путь экономического сотрудничества, но и дорога, символизирующая возвращение азербайджанцев в Зангезур и восстановление инфраструктуры. Именно с инфраструктуры начинается жизнь в любом регионе. Это касается и освобожденного Карабаха, где уже начались восстановительные работы. Но все начинается с дорог. Они как артерии, которые позволяют вдохнуть жизнь в территории и населенные пункты.

Азербайджан сделает все, чтобы восстановить в Зангезуре инфраструктуру и создать условия для возвращения туда азербайджанцев, предки которых были изгнаны из Армении. Азербайджанцы вернутся и будут заниматься созидательной деятельностью, в отличие от армянских националистов. Это неизбежно. Считаю, что армянская сторона и те, кто ее поддерживают, должны это понять. Думаю, они уже понимают, что восстановление Зангезурского коридора и возвращение в Зангезур коренного населения является естественным продолжением проекта во возрождению Турана и единства тюркских государств. Тем, кто руководит в Армении, кто формирует общественное мнение, следует осознать эти процессы и разъяснить широким слоям населения, что наступают новые времена, новые глобальные проекты, и у армянского народа выбор небольшой - стать частью этих проектов или же вновь ввергнуть себя в пучину бед. Последний вариант обернется драмой, и армянам придется искать место для проживания уже в другом регионе. Это повторяется с армянским народом в течение уже не одного столетия, а причина - в отравлении умов армян токсичными националистическими идеями. В первую очередь, на этом греют руки армянская политическая верхушка, церковь и диаспора, обслуживающие интересы внешних игроков за счет будущего своего народа.

Остается надеяться, что в этот раз у них хватит ума и сообразительности, чтобы спасти свой народ от очередной драмы. Хотя, признаться, пока что оснований утверждать это нет.

Как бы там ни было, возвращение азербайджанцев в Зангезур неизбежно. Восстановление моста между частями тюркского мира, которым является Зангезур, произойдет. Армянскому народу предстоит осознать эту реальность. Если осознает, будет процветать. Если нет, ответственность за последствия лежит на политических властях и армянской церкви.

Еще до 44-дневной войны, Президент Ильхам Алиев говорил о том, что азербайджанцы вернутся в места своего исторического проживания на территорию современной Армении, являющуюся частью исторического Азербайджана. И это вполне естественно, потому что изгнание азербайджанцев со своих земель является преступлением, а, как показала последняя война, любое преступление рано или поздно получает возмездие. Никто не имеет права менять то, как устроен наш регион и его народы.

Поскольку азербайджанский народ всегда являлся созидателем, создателем государственных образований, все внешние завоеватели, пытавшиеся переформатировать регион, в первую очередь занимались уничтожением и изгнанием азербайджанского населения. Азербайджан был и остается основным гарантом стабильности в нашем регионе. Те, кому нужна дестабилизация, руками армянских националистов, руками армянского государства осуществлял агрессию против Азербайджана и азербайджанского народа.

Передаче Зангезура Армении предшествовали драматические события. Этот трагический путь начался с завоевания и присоединения е России Иреванского и Нахчыванского ханств. В 1827 году Иреван после многолетней осады перешел в руки царской России, в 1828 году был подписан Туркменчайский договор, упразднивший Иреванское и Нахчыванское ханства. Вскоре после этого началось массовое заселение сюда армян с Ближнего Востока, из Османской Турции и Ирана, что изменило демографическую ситуацию в регионе. На этом фоне начался отток азербайджанского тюркского мусульманского населения. Было создано искусственное образование "Армянская область" на территориях упраздненных Иреванского и Нахчыванского ханств. Вскоре сама Россия упразднила эту область, но демографическая ситуация там уже была в корне изменена.

Выселение азербайджанцев и заселение на их земли армян продолжалось в течение всего 19-го и в начале 20-го века. К началу 20-го века - то есть за сто лет - в регион было переселено свыше миллиона армян. Согласно российским статистическим данным, 80 процентов армянского населения здесь было переселенцами.

Что касается конкретно Зангезура, то уже тогда готовилась почва для создания здесь некоего армянского образования. В мае 1918 три закавказские республики объявили о независимостями, но Армения продолжила войну против азербайджанского населения. Под предводительством Андраника, Гарегина Нжде, Дро националисты изгоняли и уничтожали азербайджанское население Зангезура. После того как в 1920 году пали независимые республики на Кавказе, большевики начали решать национальный вопрос. И решили они его за счет азербайджанских земель и азербайджанцев. В Карабахе для армян было создано искусственное образование Нагорный Карабах. Зангезур в первые же годы советской власти был передан Армении. И с этого момента была открыта очередная трагическая страница для азербайджанского населения Зангезура.

Согласно указу Сталина от 1947 года, после Великой отечественной войны началось массовое выселение азербайджанцев из Армении, в том числе из Зангезура. В 1948-1952 годах сотни тысяч наших соотечественников были выселены со своих исторических земель. С началом карабахского конфликта азербайджанское население было изгнано окончательно. Было уничтожено все, что связывало Зангезур, Ереван и другие регионы с азербайджанцами, азербайджанской историей и культурой.

В течение двух веков из созданной на азербайджанских землях Армении было полностью изгнано коренное население, произошло тотальное уничтожение исторического, культурного, архитектурного, духовного наследия нашего народа. Естественно, это не могло пройти бесследно, и молодое поколение должно знать свою историю.

Лейла Таривердиева