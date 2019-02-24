Первый в истории крупный армяно-азербайджанский межэтнический конфликт, вспыхнув в феврале 1905 г. в Баку, вскоре перекинулся и в другие местности края, обернувшись целой чередой вооруженных нападений, убийств, грабежей, поджогов, уничтожением отдельных населенных пунктов. Одним из тех регионов, где дашнаки намеревались за счет террора против мусульман образовать "сплошную территорию для армянского народа", являлся Зангезурский уезд Елизаветпольской губернии.

Архивные документы свидетельствуют, что накануне армяно-азербайджанского конфликта 1905 г. дашнаки развернули в Зангезуре обширную работу по подготовке вооруженных беспорядков. В ноябре 1904 г. в селении Хинзирак Зангезурского уезда возник армянский революционный комитет, состоявший из 80-100 человек. Члены комитета платили ежегодные взносы, на которые покупались ружья и патроны. Комитет имел в своем распоряжении и террористов, которые получали плату не ежемесячно, а за каждое убийство, поэтому голова каждого приговоренного к смерти оценивалась в определенную сумму.

С начала 1906 г. Зангезурский уезд превращается в один из очагов широкомасштабного армянского террора против азербайджанского населения. По сообщению елизаветпольского уездного начальника в Департамент полиции, в Зангезурском уезде собралось до 2 тыс. вооруженных армян, которые сожгли 10 азербайджанских деревень. Жители вынуждены были скрыться в окрестных деревнях.

Прокурор Тифлисской судебной палаты Кукуранов отмечал в своем рапорте: "...Многие селения превращены в развалины, жители частью разбежались, а частью перебиты, и тела их предаются земле войсками, причем на трупах сплошь и рядом видны следы изуверства армян". Прокурор констатировал также бессилие местной администрации и фактическое хозяйничанье в уезде дашнаков: "Пока русская власть совершенно подавлена, и весь уезд подчинен армянам, на стороне которых сильно терроризированная администрация и даже отчасти войско, которого к тому же недостаточно".

Летом 1906 г. зангезурская резня приняла громадные масштабы. Разворачивая террор в Зангезуре, дашнаки преследовали цель уничтожить мусульманские села, расположенные между Зангезуром и Нахчываном, чтобы объединить свои вооруженные отряды, действовавшие в этих двух регионах. После поражения в Шуше дашнаки собрали рассеянные по Джеванширскому и Джебрильскому уездам силы и сконцентрировали их в армянских селах Зангезурского уезда - Барабатум и Чекедек. Целью этого плана был захват стратегически важного пункта - селения Катар, в котором добывалась медь и были устроены медные рудники. Трагические события в Катаре начались, как и во всех предыдущих эпизодах межнациональных столкновений, с армянской провокации.

29 июля 1906 г. в Катаре армянами был убит Сафияр бек - доверенное лицо одного из зангезурских беков. Это убийство вызвало естественную в условиях многолетней взаимной вражды реакцию азербайджанцев: они атаковали рынок, убили одного армянина и подожгли один опустевший рудник. Воспользовавшись ожидаемой реакцией, дашнакские отряды напали на торговые лавки мусульман, уничтожив их, а затем начали преследовать спасавшихся бегством. Армянами были убиты шестеро мусульман.

Описываемые события показали, что армяне были заранее подготовлены к боям, хорошо организованы и вооружены. Подтверждением этому служит следующий факт. В тот же день, когда армяне разрушили рынок в Катаре - 29 июля - они напали еще на 6 селений азербайджанцев и захватили их. Села Кархана, Лов, Халадж, Салдашлы, Инджевар, Дашнов были разрушены дашнакскими боевиками, а жители-мусульмане вынуждены были искать укрытия в соседнем селе Катар, либо в горах и лесах.

Действия дашнаков в Зангезуре так же, как и в других уездах Елизаветпольской губернии, были четко слаженными как с военной, так и с организационной точки зрения, что полностью отрицает тезис о неподготовленности и беззащитности армян во время межнациональных столкновений. Как отмечалось в одном официальном документе, пешие и конные отряды дашнакских "хумбов", "зинворов", вооруженные главным образом ружьями и револьверами системы Маузер, по предписаниям дашнакских комитетов направлялись в пункты, требовавшие сосредоточения сил. Эти отряды перебрасывались из одной местности в другую с невероятной быстротой, благодаря поставке населением сменных верховых лошадей. На эти отряды возлагалась не только защита армянских селений, но, главным образом, разгром азербайджанских населенных пунктов вдали от арены борьбы армян с мусульманами. Эти отряды обрушивались на беззащитные мусульманские села и громили их дотла. В качестве примера приводился ряд сел Охчинского ущелья, с. Горс Зангезурского уезда.

Наиболее драматические события в истории зангезурской резни произошли в селе Катар. 1 августа 1906 г. армяне окружили село и начали обстрел. Положение жителей-азербайджанцев усугублялось тем, что Катар был со всех сторон окружен армянскими селами, что фактически делало невозможным спасение. В таких условиях единственным способом остановить натиск армян были решительные действия против них полиции и казаков. Однако события в Катаре наглядно и уже в очередной раз подтвердили не только их бездействие, но и открытую поддержку армянам. В частности, когда один из полицейских чинов обратился к приставу Сахарову со словами: "Вы же видите, что мусульман обстреливают. Нельзя ли вызвать находящихся на окраине села казаков, чтобы они защитили их?", тот ответил: "Я не могу защищать мусульман, не видишь разве, какой огонь ведут армяне?"

Цинизм Сахарова проявился и тогда, когда он отказал старейшинам кочевых племен, переселившихся в Катар, в просьбе дать возможность уйти из села под защитой войск. Позднее же пристав, мировой посредник и казаки перешли в армянское село Барабатум, оставив фактически катарцев один на один с дашнаками.

Осада и обстрел армянами Катара продолжались до 9 августа. Благодаря стойкости защитников села, дашнакам в течение более 10 дней не удавалось захватить его. Село было захвачено армянами 9 августа в результате наступления, поддерживаемого казачьими частями. Местное мусульманское население было вырезано, а выжившие спаслись бегством и укрылись в соседнем селе Келледаг.

М.С.Ордубади в своем описании последнего дня селения Катар приводил рассказ очевидца, который 9 августа тайком пробрался туда из села Халадж: "Когда я, пройдя рудничный рынок, приблизился к Катару, мне открылась странная картина. Над селом клубился дым, Катар был окутан туманом. Нигде не было видно ни огонька, даже вспышки спички. Не слышны были голоса ни животных, ни людей, окутанное мраком село было погружено в кошмарное безмолвие. Изредка оттуда доносились какие-то звуки, похожие на плач грудных детей, что говорило о том, что жители Катара не спят. Иногда до меня доносились причитания, сводившие меня с ума. Печальные звуки плача в кромешной тьме растворялись в этом безмолвии природы, и эхо их разносилось вокруг. Казалось, горы, окружающие село, как коленопреклоненные родители, стонали, оплакивая погибших сыновей. Я долго слушал в темноте наступающего утра страшные, душераздирающие причитания матерей, я был удивлен и подавлен, но еще более - охвачен страхом и ужасом, хотя против своей воли продолжал идти. Может быть, на звуки причитаний? Не знаю! Но хоть я и шел, страх все сильней овладевал мною. Наконец, я дошел до оставленных без защиты укреплений мусульман. Здесь все еще валялись вперемешку пустая посуда от воды, пустые ящики для патронов. Я чувствовал сильный запах пороха, впитавшийся в камни. Увидев вдалеке армян, готовых захватить село, я побежал через горы в деревню Келледаг".

После разгрома Катара дашнакские отряды перешли в наступление в направлении сел Охчу и Шабадин. Бои, продолжавшиеся с 9 по 12 августа, завершились для армян неудачно: жителям Охчу не только удалось отстоять село, но и обратить противника в бегство. Отступив в село Гиджалан, армяне стали строить там укрепления и готовиться к обороне. Однако Гиджалан был захвачен отрядами азербайджанской самообороны.

На помощь дашнакам пришли подкрепления из соседних сел Зангезура, что сразу же принесло перевес в силе. Армяне 14 августа овладели горными вершинами, окружающими Охчу и Шабадин. Азербайджанские силы самообороны вместе с мирными жителями вынуждены были отступить, осознавая безысходность сопротивления превосходящим силам противника. Однако, укрывшись в соседнем селе Саггарсу, они были настигнуты армянами, которые учинили здесь кровавую расправу.

Как пишет М.С. Ордубади, "после того, как искавшие убежище в Саггарсу мусульмане частью были убиты, а частью бежали, Молла Гасан Эфенди с оставшимися женщинами, взяв в руки Коран, вышел навстречу армянам и во имя Корана стал просить их о пощаде. Однако кровожадные дикари, не почитающие ни Коран, ни Евагелие, всех их зверски убили. Затем подожгли бывшие при Мулле Гасане Эфенди несколько экземпляров Корана и других священных книг и нацепили их, как факелы, на острия штыков".

Военную помощь жителям зангезурских сел Охчу и Шабадин оказали отряды добровольцев, собранные в Ордубаде. По сообщению М.С.Ордубади, около 1800 вооруженных человек выступили в середине сентября из Ордубада и начали бои с армянами. В разгар боев подошли правительственные войска, отсутствующие на протяжении всего времени кровопролитных столкновений. При поддержке ордубадцев и под защитой правительственных войск жители Охчу и Шабадина вернулись в разрушенные села.

Взаимная вражда, длившаяся около года и унесшая сотни жизней с обеих сторон, привела к тому, что столкновения приобрели характер настоящих сражений, с использованием огнестрельного оружия, а порой и артиллерии. Однако характер действий противоборствующих сторон существенно отличался, о чем свидетельствуют архивные документы. В одном из них - обширном докладе прокурора Елизаветпольского окружного суда А.Скульского от 5 декабря 1906 г. отмечалось, что нападения азербайджанцев на армян заканчивались, как правило, захватами и грабежами, поджогами сел, домов, лавок и не сопровождались убийствами мирных граждан. Во время 13 нападений азербайджанцев, зафиксированных в разных уездах Елизаветпольской губернии за конец 1906 г., было убито всего 7 армян и то это были те, кто открывал огонь. К тому же азербайджанцы не стреляли в войска, а при их приближении прекращали стрельбу и отступали.

Существенно отличался характер нападений армян. А.Скульский приводил следующие примеры их действий, как против мирных азербайджанцев, так и против правительственных войск. Согласно его докладу, в Зангезурском уезде была разгромлена часть селения Сисиан, убито и ранено около 75 азербайджанцев. В этом же уезде армяне напали на село Моллаахмедлы, когда же на помощь азербайджанским жителям села прибыл взвод казаков, он был встречен огнем армян и вынужденно отступил.

Таким образом, зангезурская резня заняла одно из трагических мест в истории армяно-азербайджанского конфликта 1905-1906 гг. Несмотря на отсутствие точных статистических данных о количестве жертв этой резни и довольно скудный фактический материал для ее описания, имеющиеся в нашем распоряжении источники создают довольно четкое представление о масштабах армянского террора, учиненного против азербайджанского населения Зангезурского уезда в 1906 году.

Фархад Джаббаров,

доктор философии по истории