Гошун-даш - древние камни подтвердили тюркскую историю Зангезура

Как-то приходилось читать жалобы армянского "интеллигента", что для простых армян Зангезур так и не стал Сисианом. Хоть на карте и в официальных документах это Сисиан, в памяти новых жителей этих некогда азербайджанских земель они так и остались под своим правильным, историческим названием Зангезуром.

Тюркское у этого края не только название. Зангезур известен своими древними памятниками. Самый известный из них - так называемы "армянский Стоунхендж". Конечно же, "армянский" он настолько же, насколько "древен", например, средневековый Ереван. На самом деле называется памятник Гошун-Даш и относится к истории тюрков, исторически проживавших на этой земле.

Недавно в российских СМИ вспомнили о Гошун-даше, рассказав его "армянскую" историю, в связи с чем считаем нужным прояснить некоторые моменты.

Примечательно, что первоначально в связи с памятником указывались правильные названия объектов и исторические топонимы. Первым описавший памятник в 1892 году в журнале "Сборник материалов для описания местности и племен Кавказа" Ефрем Мелик-Шахназаров использовал реальные наименования. Фальсификации и переписывание истории полученных армянами под страну территорий началось только в ХХ веке. Так вот, в описании говорится: "Под именем Гошун-Даша (Камни воинов) известно урочище, находящееся в двух верстах от селения Каракилиса (Александро-польского уезда Эриванской губернии), усеянное большими стоячими камнями разной формы и величины. По мнению жителей, прежде обитали здесь какие-то великаны, обладавшие неимоверной силой. Местные жители указывают на их жилища, дворы, могилы, каменные изгороди и т.п. Повсюду в Гошун-Даше виднеются курганы из мелких камней, окруженные, как кольцами, высокими стоячими камнями... Жители говорят, что под курганами погребены полководцы, а кругом, под стоящими камнями - воины".

Позднее Гошун-Даш переименован в Караудж, хотя и это название тоже не получилось по-настоящему армянским.

После передачи Зангезура Армении его история была незамедлительно переписана. Этой версии стали придерживаться в дальнейшем все исследователи этого памятника. Только советский армянский этнограф и филолог Степан Лисициан выбился из строя, заявил после проведенных им в 30-е годы исследований, что место является захоронением видного военачальника и его воинов, которые погибли в битве. И были это не армяне, а тюрки, поскольку название "Войсковые камни" происходит из тюркского языка.

Армянские ученые и местное население, заселившееся сюда сто лет назад, но уверенное, что захороненные тут великаны их прямые предки, истерично воспринимает любое упоминание о тюркской истории Гошун-Даша и Зангезура в целом.

Два года назад, следуя сложившемся после грандиозной фальсификации под названием "Эребуни" тренду, археолог Ашот Пилипосян объявил тюркский памятник Гошун-Даш урартским городищем VI века до н.э. И всех успокоил.

Но дальше всех углубился в историю армянский физик-радиоастроном Парис Геруни, увидевший в Гошун-Даше наидревнейшую обсерваторию возрастом 7500 лет, то есть на 2 тысячи лет старше британского Стоунхенджа. Как тут не вспомнить, что и Ереван оказался на 29 лет старше Рима... Но это мелочь. Самое неприятное в этой истории, что эту околонаучную ахинею армянина подтвердили специально приглашенные ученые Оксфордского университета. И никого почему-то не заинтересовали заявления усиленно машущих им руками археологов, утверждающих, что самый ранний датируемый предмет, обнаруженный на территории комплекса, имеет возраст не более 4500 лет, а отверстия, проделанные в камнях, вообще не старше 2500 лет.

Впрочем, эту безумную версию Геруни отвергли и некоторые здравомыслящие армянские ученые. Три года назад в СМИ Армении было опубликовано письмо, в котором подан голос против фактов невероятных фальсификаций истории.

"Перед нами учебник 4-го класса на армянском языке (А.Овсепян, Г.Ованнисян, Н.Тоганян, Л.Авагян) "Я и окружающий мир", утвержденный Министерством образования и науки, 2015 г. Урок 50, цветная фотография "Обсерватория Караундж", читаем о "древних обсерваториях", сохранившихся на Армянском нагорье, на той же странице - "радиооптический телескоп нового типа, расположенный на Арагаце, автором которого является выдающийся ученый Парис Геруни"...На данный момент нет никакого основания утверждать, что камни памятника воздвигнуты с астрономическо-календарными целями, а проведенные археологические раскопки убедительно отвергли возраст памятника, якобы рассчитанный Геруни, отверстия же имеются и на других камнях, найденных как там, так и в других местах. "Телескопом Геруни" никогда не были получены какие-либо научные результаты, которые могли бы быть опубликованы в научных журналах, а в проекте самого телескопа нарушены элементарные научные принципы", - говорится письме.

Его авторы призвали Минобразования перестать кормить школьников подобной нелепицей, предупреждая, что представление лженауки под прикрытием патриотизма недопустимо, особенно в школе, так как приведет к необоснованному комплексу уникальности и в итоге сделает уязвимыми армянскую культуру и науку.

Возмущенные авторы послания совершенно правы - многочисленные фальсификации стерли следы самой армянской истории. Ни один армянин сегодня не сможет сказать что-то об истинной истории своего народа, потерянной за нагромождением мифов и фальшивок вроде "великой Армении" и прочей чепухи.

Комментируя нам протест армянских ученых, азербайджанский историк, директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов ранее отмечал в беседе с нами, что на сегодня размер фальсификаций, перекочевавших в школьные учебники, в разы превысил объем фальсификаций в научных кругах. Поэтому даже сами авторы этих фальсификаций были поражены тем, какие масштабы эта ложь, над которой смеется весь мир, принимает.

"В конце 90-х годов сюда было организовано несколько экспедиций, возглавляемых тем самым Геруни, который упоминается в письме армянских ученых. Экспедиция занималась тем, что подтасовывала факты. Геруни и является автором фальшивки об "армянском Стоунхендже". Якобы, в этой местности расположена древняя обсерватория, некий доисторический телескоп. Геруни передал эту ложь в виде научных трудов, которая была переработана и в конце концов включена в школьные учебники.

Теперь группа ученых, возмущенная масштабом лжи, требует удалить ее из школьных учебников и спасти молодежь от нездорового комплекса уникальности. Не поздно ли?

Кстати, село Караундж, или Карахундж, было в 2004 году переименовано в Зорац карер, чтобы подогнать под миф о наличии здесь каких-то астрономических древних памятников. Если посмотреть данные переписи населения этих мест царско-русского периода, можно увидеть, что все топонимы в данной местности исключительно азербайджанские - названия крепостей и населенных пунктов. Да и само название Караундж в оригинале не имеет ничего общего с армянским произношением. В XIX веке оно было заселено переселенными на Южный Кавказ армянами. Так что какой бы памятник ни был обнаружен на этой территории, он никак не может называться древнеармянским", - сказал Ризван Гусейнов.

По словам историка, тюркское, то есть историческое название комплекса, выдаваемого за "армянский Стоунхендж", - Гошун-Даш, что означает "Войсковые Камни".

Гусейнов отметил, что обо всем этом можно подробно прочитать в книге того самого армянского ученого Степана Лисициана "Кошун-Даш. Мегалитическое городище в Сисиане (Зангезуре)", изданной в 1935 году. Лисициан пишет: "По народному преданию в долмене погребен военачальник, а под отдельно стоящими камнями его воины: отсюда и название (тюркское) городища: "Войсковые камни".

Описания армянского ученого свидетельствуют о том, что речь идет о чисто кочевом, тюркском захоронении, подчеркнул директор Центра истории Кавказа.

К сожалению, Гошун-Даш недоступен для исследования со стороны объективных и не ангажированных исследователей. После поражения в войне и в ожидании развенчания всех фальсификаций, имевших место на оккупированных территориях Азербайджана, армянская сторона сегодня еще сильнее цепляется в то, что подконтрольно ей и что она может еще сохранить для врачевания общенационального комплекса неполноценности маленького народа, благополучно забывшего собственную историю и пытающегося уже сто лет жить чужой жизнью.

Лейла Таривердиева