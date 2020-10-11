Настоящая история Карабаха

Армянский народ можно пожалеть. Идеологи и использовавшие его в разные времена в своих целях внешние силы не дали ему возможности быть самим собой, и сегодня это единственный в мире вроде как "древний" народ, абсолютно не знающий своей истинной истории.

На самом деле совсем не обязательно иметь какое-то великое прошлое, быть древнее всего человечества, чтобы жить по-человечески. Каким бы ни было прошлое, оно ушло безвозвратно, и самое главное то, какой ты в своем настоящем. В армянском обществе слишком много агрессии, ненависти, зависти и злобы, чтобы подозревать у него "великое прошлое". Великие цивилизации обычно сохраняют свое величие, мудрость и силу и столетия спустя. Как, например, китайская цивилизация, которая, несмотря на все перипетии истории, сохранила себя и продолжает развиваться, неся прогресс, а не агрессию.

Армянское же общество полно комплексов неполноценности, накапливавшихся веками, с того момента, как сильные мира сего решили написать для армян историю, дающую им какие-то особые права. И "великая Армения", и "от моря до моря", и "цивилизация старше Рима", все это было придумано не так давно. Возможно, армянам и пять тысяч лет - ради бога, пусть будет так - но своей истинной истории они не знают и вряд ли когда-нибудь узнают. Идеологи "от моря до моря" постарались ее уничтожить.

Вот, например, возьмем нынешнюю Армению. Армянское общество считает вражеской пропагандой утверждения о том, что оно живет на чужой земле, но это на самом деле правда. Жители Армении должны знать, что ходят по костям людей, уничтоженных в растянувшихся на два века этнических чистках, что строят дома на руинах азербайджанских сел и городов, что их памятники якобы древности - бессовестная фальшивка, что музыка, кухня, даже многие имена и фамилии - все это не армянское, чужое. А как звучала реально армянская музыка? Что готовили армянские хозяйки до того, как была написана "великая история"? Никто уже этого не знает и никогда не узнает.

В эти дни в армянском сегменте соцсетей наблюдается обострение мании величия. Армянские пользователи, у которых нет реальных поводов гордиться своим настоящим, наперебой тиражируют псевдоисторические факты о якобы древности и мнимом величии Армении в эпоху глухой старины. Списывая друг у друга, они засоряют соцсети продуктами жизнедеятельности армянского агитпропа, надеясь хотя бы так оправдать свои территориальные притязания к соседям. Предназначено все это, само собой, не для нас, а для третьих сторон, симпатии которых армянам нужны сегодня как никогда.

Самым популярным тезисом, учитывая ситуацию, конечно же, является "Карабах - родина армян". Об этом в интервью ВВС сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, у которого просто не было никаких других аргументов, чтобы удивить журналистов британского агенства. Карабах - "армянская страна" и армяне там всегда были в большинстве, заявил он.

Между тем, реальная историческая наука почему-то говорит совсем о другом.

На самом деле, у армян нет родины как таковой, и они никогда за всю свою "..."-летнюю историю не жили на одном месте и не имели государства. А если быть более точными, то их, то есть исторических родин, у армян много. Они везде, на что положит глаз армянство, и наши соседи до сих пор не могут выбрать, какая же из них главная. Нас в данном случае занимают претензии на "родину армян" на Южном Кавказе

Как отмечал ранее Day.Az доктор философии по истории, ведущий научный сотрудник Института истории им.А.А.Бакиханова НАН Азербайджана Ильгар Нифталиев, в целом переселение и расселение армян на Южном Кавказе было многоступенчатым процессом, растянувшимся на многие столетия. Он продолжался вплоть до начала XX века. Можно предположить, что армяне стали основательно обосновываться на Южном Кавказе со времени основания нового патриаршего престола в Эчмиадзине в 1441 году. В этот период Эчмиадзин - Уч Кился, находился в границах азербайджанского государства Гарагоюнлу.

Новый этап массового переселение армян на Южный Кавказ начинается в результате русско-персидских и русско-османских войн 1826-1829 годов. На первом этапе, в 1828-1830 гг., было переселено около 130 тысяч армян (из Персии 40 тысяч, из Османской империи 90 тысяч).

В связи с успешным для России окончанием русско-османской войны (1828-1829) открылись широкие возможности для переселения армян на Южный Кавказ. Как пишет русский исследователь Н.Шавров, для поселения армян им было отведено более 200 тысяч десятин казенных земель и куплено было более чем на 2 миллиона рублей частновладельческих земель у мусульман.

В целом, за период 1829-1830 гг. с территории Османской империи в пределы Южного Кавказа было переселено 14044 армянских семьи или 84 тысячи человек. Это было армянское население Баязетского, Карсского и Эрзерумского пашалыков, Муша и Вана. Из них 2264 семьи были выходцами из Карса, 4215 семей - из Баязета. Часть баязетских армян была размещена в Карабахе, Памбаке и Шурагеле, а главная масса осела в Гёйчинском, Гырхбулагском и Дарачичакском магалах Иреванской провинции "Армянской области". Всего в Иреванской провинции было размещено 3674 армянских семьи или 21639 человек. Из Эрзерума перебрались 7298 семей, из которых 1050 обосновались в Борчалинской дистанции; 67 семей из Ардагана поселились в Памбакской и Шурагельской дистанциях. Здесь же нашли приют 2264 семьи из Карса. Таким образом, только в Памбакской и Шурагельской дистанциях и в течение лишь двух лет осела 2331 армянская семья. Часть переселенцев обустроилась в Карабахской провинции.

Основные стадии данной миграции, которая растянулась на целый век, совпали с итогами Крымской (1853-1856 гг.) и русско-османской войн (1877-1878 гг.), антиосманскими мятежами армян (1895-1896 гг.), а также итогами Первой мировой войны. В ходе этих событий армяне становились подданными Российской империи или в составе тех территорий Османской Турции, которые были заняты русской армией и присоединились к российским владениям (Карс, Ардаган, Батум в 1878 году), или же став беженцами в результате участия в кровавых антиосманских мятежах. Как отмечает русский этнограф Н. Шавров в своей работе, изданной в 1911 году в Санкт-Петербурге, "из 1.300.000, проживающих ныне в Закавказье армян, более 1.000.000 душ не принадлежит к числу коренных жителей края и поселены нами".

Армяне размещались в основном на территории бывших азербайджанских Иреванского, Нахчыванского и Карабахского ханств. Позже эти территории вошли в состав Иреванской (1849) и Елизаветпольской (1868) губерний.

Царское правительство поощряло расселение армян не только по городам, но и по селам в областях с преобладающим тюрко-мусульманским населением, создав искусственно целую полосу армянских селений. Таким образом, закладывался фундамент будущих межнациональных столкновений.

Вот так армяне появились на Южном Кавказе и были заселены на земли других, автохтонных народов региона. Но было это не тысячелетия назад, как утверждает Никол Пашинян, а совсем недавно по меркам истории. Отсчет следует вести с того дня, как правитель Гарагоюнлу принял очень недальновидное решение, разрешив кочующим армянам селиться на землях его народа и превращать Уч Килсе в Эчмиадзин. Так была открыта трагическая страница в истории азербайджанского народа, растянувшаяся на многие века. Ибо нет ничего страшнее подселенного в дом злокозненного, завистливого и ненасытного соседа.

Сегодня у нас появился шанс перевернуть эту страницу истории навсегда. Чем азербайджанская армия в настоящее время как раз и занимается.

Зульфугар Ибрагимов