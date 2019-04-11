Проживающий в Харькове общественный деятель, историк, литератор и блогер Филипп Экозьянц, последовательно разоблачающий армянские исторические мифы, разместил на своем видео-канале в YouTube очередной ролик.

Как передает Day.az, на этот раз он со ссылкой на исторические источники объяснил армянам, что не было никакой "Древней Армении".

"Когда вы видите какие-то упоминания о "древнем армянском народе", о "Древней Армении" в документах первого тысячелетия нашей эры, средневековья, там нет ничего об этом. Не о нас писали эти древние документы, они писали о земле. Это было просто название земли и нет упоминаний о народе, который, якобы, когда-то отличался от других народов образом жизни, у него были какие-то культурно-языковые границы. Это все появляется только в 17 веке, 300 лет назад", - объяснил историк завравшимся армянам.

Полное обращение Экозьянца вы можете посмотреть в видео, представленном ниже

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