Российские армяне снова не угодили националистам - подробности травли

Мы уже не раз отмечали, что с так называемой армянской идентичностью явно не все в порядке. Какая-то "незримая угроза" нависла над ней, если в последнее время тема сохранения "армянского гена" истерично и, даже можно сказать с некоторой паникой обсуждается и вдалбливается читателю армянских медиа. И, что примечательно, угроза эта возникла и развивается в самой же армянской среде. Что совершенно закономерно, потому что среди армянского народа достаточно здравомыслящих людей, которым человеконенавистническая пропаганда "отцов-идеологов" просто надоела.

Здравомыслящим представителям армянского народа не внушает гордости тот факт, что самые жуткие преступления армянских националистов творились под эгидой этой самой идентичности, ей приносились кровавые жертвы, во имя нее убивали стариков и младенцев, выжигали все неармянское там, куда падал ненасытный глаз армянства.

Как раз в тему в эти дни в армянских СМИ националистического толка неожиданно всплыло интервью известного советского и российского режиссера и сценариста, директора "Мосфильма" Карена Шахназарова, данное несколько лет назад Леониду Якубовичу в его авторской передаче на телеканале "Звезда".

В интервью Шахназаров рассказывает о своих тюркских карабахских корнях, о неармянском происхождении своей фамилии и тому подобном.

Отметим, что представители российской интеллигенции армянского происхождения, точнее, лучшие ее представители, такие, как, например, Армен Джигарханян, Микаэл Таривердиев и другие, никогда не впадали в националистические истерики и сохраняли трезвый взгляд на вопрос патриотизма, понимая его совершенно конкретно и не снижая до уровня пещерной ненависти ко всему неармянскому. Нельзя отказать в трезвомыслии и некоторым представителям российского экспертного сообщества, не желающим подключаться к общей истеричной массе "миацумщиков" и "великоарменщиков". Возьмем, например, политолога Геворга Мирзояна, открыто заявляющего, что Карабах не принадлежит и не может принадлежать Армении.

Карен Шахназаров, по-видимому, оказался как раз из числа тех самых представителей российской интеллигенции. И потому не видел ничего невероятного в признании неармянского происхождения своей фамилии. Никакого криминала тут нет, любой лингвист подтвердит, что фамилии Шахназарян, Алавердян, Таривердян, Бекназарян, Кочарян, Демирчан и сотни других не имеют армянского происхождения.

Тем не менее, режиссер некоторыми уже объявлен предателем армянского народа. Другие же, стараясь сдерживаться, пытаются наставить Карена Шахназарова на путь истинный, обвиняя в невежестве и некомпетентности в вопросах "истории и генеалогии". Третьи же утверждают о вырождении режиссера, ухудшении его породы и потере им ценных свойств предков...

По мнению директора Центра истории Кавказа, научного сотрудника Института по правам человека НАНА Ризвана Гусейнова, реакция армянского общества на всплывшее через шесть лет видео Шахназарова весьма показательно. Речь не обо всем обществе, конечно, а об ультранационалистической его прослойке, уточнил азербайджанский историк.

По мнению Ризвана Гусейнова, очень интересна реакция в Армении на мысли известного кинорежиссера о своих тюркских корнях и предках в Карабахе. Историк подчеркнул, что Шахназаров не первый армянин, который говорит об этом. Причем, подчеркнул историк, о тюркских корнях армянского народа говорят не только карабахские армяне, но и потомки так называемых армяно-кыпчаков. Это значительная прослойка нынешних "армян", которые были тюрками, принявшими в средние века григорианство. По словам Гусейнова, фактически есть несколько армянских этнических групп, которые являются той частью тюркского этноса, которая была впоследствии арменизирована. И то, что Карен Шахназаров напомнил об этом, вызвало ярость и негодование у отдельных ультранационалистических СМИ, что не удивительно.

"Повторю - он не единственный, кто высказывает подобные суждения. Например, исследования в данном направлении уже давно проводит карабахский армянин Артур Агаджанов, вокруг которого сегодня объединилась большая группа карабахских армян, исследующих свои тюркские фамилии, свои тюркские корни, историю Кавказской Албании и ее арменизацию.

Ростовский армянин Эдуард Вартанов написал ряд книг, исследующих тюркские корни арменизированных армяно-кыпчаков, которых подмяла под себя армянская церковь. Армяне-кыпчаки хоть и писали армянскими буквами, но на тюркском языке, и молились они тоже на этом языке. Культура и обряды у них тюркские. Это, кстати, объединяет их с карабахскими христианами, которые тоже были арменизированы.

Отдельно следует отметить Филиппа Экозьянца, который в своих исследованиях подробно касается тюркских корней армян, поэтапно показывает фальсификацию и арменизацию истории христиан-тюрков и тех, кого называли армянами по религиозному маркеру. То есть это религиозная группа, а не этническая. Постепенно представители этой религиозной группы, относившиеся к разным народам, были объединены армянской церковью Эчмиадзина. И эта пестрая этническая группа сегодня выдается за монолитную нацию, которая якобы существовала многие века и даже тысячелетия.

"Можно назвать целый ряд армянских исследователей, которые поднимали эту тему в прошлом или поднимают ее сегодня. Кстати, в книге Фуада Ахундова "Разрушители фальсификаций" приведены цитаты трудов свыше 30 армянских ученых, которые тоже констатируют фальсификацию и арменизацию истории региона и касаются ряда этнических групп, которые сегодня существуют под общим названием "армяне"", - сказал Ризван Гусейнов.

Азербайджанский историк особо выделил Филиппа Экозьянца. И не случайно. Каждый разоблачительный ролик этого армянского исследователя становится ударом по агитпропу. В отличие от оппонирующих ему болтунов с "исторической родины", Экозьянц оперирует фактами, документами и архивными материалами. Многое из этого было целенаправленно забыто или не менее целенаправленно искажено. Например, в одном из последних своих видео армянский исследователь приводит выдержки из книги французского путешественника Шардена, который в 17-м веке побывал в Азербайджане, в том числе в Иреване. Русский перевод, сделанный в начале прошлого века армянскими переводчиками, был неточным и неполным - переводчики опустили невыгодные армянству главы.

В другом своем разоблачительном видео Экозьянц так и заявил: "Мы, армяне до сих пор верим в британские сказки, изучаем и повсеместно тиражируем нашу фантастическую древность. При этом напрочь игнорируем достоверную историю четырех веков. Или как я однажды говорил, мы всем народом переселяемся в виртуальную реальность... В основании всех наших проблем лежит фальшивая история, навязанная нам европейскими кукловодами. Фальшивая история - это единственный и главный враг Армении, которого необходимо победить".

Судя по истеричной реакции на высказывания Карена Шахназарова, армянское общество к победе над этим своим главным врагом пока что совсем не готово.

Зульфугар Ибрагимов