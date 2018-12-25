Армянство хочет обвинить Азербайджан в своих преступлениях - почему это не пройдет

Армянский национализм глух к реалиям и невероятно чувствителен к разного рода выдумкам. И для его адептов не важно, известно другим, что озвучиваемое ложь, или нет. Главное - чтобы верили свои.

Но вопрос в том, что уже и в армянском обществе становится все меньше легковерных. Националистам приходится прилагать немалые усилия, совершенствовать и модернизировать пропагандистские мифы, делая их более "приятными" для слуха соотечественников.

Возьмем, например, миф о "геноциде армян в Азербайджане". И не только "геноциде", но еще об "этноциде" и "патрициде". Полный набор для плакальщиц от армянского агитпропа, обязательно присутствующих при похоронах очередного мифа.

В настоящее время идет отпевание того самого мифа о "геноциде армян в Азербайджане". В Армении полагают, что заново подняв этот вопрос во весь голос, дают ему новую жизнь, однако это ошибка. Как раз наоборот. Вытащив фальшивку тридцатилетней давности из политического "нафталина", они продемонстрировали, что тема давно вышла из моды.

На днях экс-омбудсмен Армении Лариса Алавердян созвала пресс-конференцию, на которой заявила о необходимости поднять тему "геноцида армян в Азербайджане" в международных организациях. Она также выразила надежду, что новые власти Армении в отличие от прежних будут более активными в данном направлении.

Тут хотелось бы напомнить один очень показательный эпизод. Три года назад в армянское правительство несколько раз проталкивался проект одиозного закона под умопомрачительным названием "Об оккупации исконных земель и территорий Армении со стороны Турецкой Республики и осуждении Большого патрицида армян". В проекте требовалось возмещение турецкой стороной ущерба и утверждалось право армянства на "восстановление армянской государственности на исконных землях Армении, оккупированных Турецкой Республикой". Этот, с позволения сказать, законопроект был отклонен столько раз, сколько выносился на обсуждение. И это при том, что немалое число стран мира под давлением армянских миллионов и пропаганды признали фальшивый "геноцид" 1915 года.

Можно не сомневаться, что подобный документ при новых властях не будет даже просто вынесен на обсуждение, а не то чтобы принят.

Стоит ли экс-омбудсмену рассчитывать, что правительство Никола Пашиняна поднимет вопрос законодательного осуждения "геноцида армян в Азербайджане" и выдвижение каких-то требований в этом плане к международным организациям при том, что никто в мире и не думает обсуждать, а тем более принимать за истину эти измышления? Нет, конечно. Никол Пашинян при всей своей, скажем так, оригинальности все же не самоубийца.

Тем не менее, агитпроп собирается с силами, рассчитывая поднять таки вопрос на международном уровне. Недавно в Ереване состоялась так называемая "научно-практическая конференция", посвященная армянам, вынужденным в результате начатой Арменией агрессии покинуть Азербайджан. Выглядело все как требование осуждения Баку, а на самом деле люди, искавшие новую родину в Армении и не нашедшие ее, собрались для того, чтобы потребовать от армянских властей обратить внимание на свои социальные проблемы.

А до того в армянской столице очень тихо, без присущей таким мероприятиям помпы, прошла еще одна "научно-практическая конференция", посвященная периоду геноцида азербайджанцев и других народов Азербайджана весной и летом 1918 года. Конечно, тема была подана в искаженном свете, убийцы и их жертвы были переставлены местами. Мероприятие было организовано местными псевдоисториками совместно с армянской общиной Санкт-Петербурга и с участием зарубежных ученых.

История событий страшной для народов Азербайджана весны 1918-го хорошо известна и досконально изучена. В ней не осталось никаких белых пятен, которые армянская пропаганда могла бы заполнить своими инсинуациями. Резня азербайджанского населения в Баку, Шуше, Шамахы, геноцид азербайджанского, еврейского и лезгинского народов в Губе и других северных регионах - это хорошо известные исторической науке факты. Зафиксированные и задокуметированные. Попытки армян переписать эту историю под себя не имеют никакой надежды на успех.

По мнению директора Центра истории Кавказа, научного сотрудника Института по правам человека НАН Азербайджана Ризвана Гусейнова, подобные сборища создают ощущение, что попадаешь в конец 80-х годов. Такое впечатление, что собравшиеся, а также освещающие эти тусовки СМИ тридцать лет находились в спячке или же пропустили все происходившее за эти годы по какой-то другой причине.

По словам историка, от самой терминологии, использующейся на подобных "научно-практических конференциях" веет даже не 20-м, а 19-м веком.

"Сегодня в Армении довольно четко понимают, что все это - пройденный этап армянской пропаганды. События развивались вовсе не так, как пытается представить группа так называемых "историков", отставших от истории и реальности.

Большое количество самих же армянских деятелей, часть из которых приезжала в Баку, открыто признало геноцид азербайджанского народа, геноцид Ходжалы, посещало памятник ходжалинцам. Эти же деятели неоднократно выступали в зарубежных СМИ.

Многие армянские исследователи сегодня признают, что первопричиной карабахского конфликта является армянский национализм, а начался он с резни азербайджанского населения в Армении. Более того, сами же армянские журналисты исследовали акты геноцида азербайджанцев в Армении в конце 1987-го - начале 88-го года. По итогам этих исследований были сделаны обстоятельные материалы со свидетельствами армянских деятелей, принимавших участие в геноциде азербайджанцев", - сказал историк.

Ризван Гусейнов отметил, что все это свежо, и странно видеть подобные обсуждения именно сейчас, когда появились попытки налаживания диалога между Азербайджаном и Арменией.

"Когда новые власти Армении, поняв бесполезность наращивания конфронтации, в первую очередь для самой же страны и армянского народа, начали делать какие-то шаги в направлении сближения позиций и разрешения конфликта, группа - по-другому и не скажешь - больных на голову националистов, людей, которых надо скорее лечить, а не допускать в СМИ, начинают устраивать провокации.

При этом они проводят смешные факты, например, о "резне лезгинского народа". Видимо, они запамятовали, что уничижение лезгин, талышей и других народов Азербайджана в начале 20-го века связано как раз с дашнакскими бандформированиями и большевиками, которые учинили тотальную резню народов на территории исторического Азербайджана. Я говорю о событиях на территории не только нынешнего Азербайджана, но и Армении и даже иранского Азербайджана. Приписывать это все азербайджанцам - свидетельство либо психического расстройства, либо полного незнания истории, либо попыток оболванить свой народ, который, к их сожалению, уже достаточно хорошо осведомлен о реальном положении дел", - заявил директор Центра истории Кавказа.

Одним из армянских деятелей, о которых говорит Гусейнов, является Артур Агаджанов. На днях Агаджанов заявил в интервью журналистам, что армянскую историю необходимо очистить от фальсификаций и мифов. "Без этого не удастся остановить конфликт армянского народа с соседями - ведь именно агрессивная националистическая трактовка армянской истории привела к кровавым межэтническим конфликтам", - сказал он "Интерфакс-Азербайджан".

Хорошо известен на просторах Интернета другой армянским деятель - проживающий в Харькове историка, литератор и блогер Филипп Экозьянц. Каждое его видеообращение - это мина, подложенная под армянский агитпроп. На фактах и источниках Экозьянц доказывает, насколько его соплеменники, мягко говоря, не правы.

"В основании всех наших проблем лежит фальшивая история, навязанная нам европейскими кукловодами. Фальшивая история - это единственный и главный враг Армении, которую необходимо победить", - заметил исследователь в одном из своих видеообращений в YouTube.

Смертельный враг армянского народа в лице фальшивой истории продолжает пока что угрожать его будущему, а также миру и спокойствию во всем регионе. Но сегодня появились некоторые проблески надежды на то, что ситуация начнет меняться к лучшему.

Поживем - увидим.

Зульфугар Ибрагимов