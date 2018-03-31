Американское издание Jewish Journal о мартовских событиях 1918 года

Американское издание Jewish Journal опубликовало статью главы общины горских евреев Азербайджана Милиха Евдаева, в котором говорится об истории борьбы мусульман и евреев за свободу, а также геноцида азербайджанцев, совершенный армянскими дашнаками в 1918 году. Описывая события марта-апреля 1918 года, автор пишет, что мартовский геноцид в Азербайджане является кровавой страницей в истории страны. Он отмечает, что армянские дашнаки при поддержке большевиков совершали погромы и резню по всему Азербайджану, эти злодеяния были направлены против азербайджанских мусульман и членов общины горских евреев в Губе. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Евдаев пишет, что лидер большевиков Владимир Ленин говорил, что Советская Россия не выживет без бакинской нефти. И чтобы полностью контролировать Баку и его нефть, большевики во главе с армянином Степаном Шаумяном и армянскими дашнаками открыли фронт против азербайджанского мусульманского населения Баку.

Зверства в отношении азербайджанских жителей Баку достигли кульминации в конце марта 1918 года, когда был совершен геноцид против мирных жителей. Автор пишет, что в течение нескольких дней в результате ужасающей резни тысячи азербайджанцев, в том числе женщины и дети, были зверски убиты армянскими дашнаками и большевиками. Был убит каждый пятый азербайджанец, живший тогда в Баку. В результате расследования, проведенного в период Азербайджанской Демократической Республики (1918-20 гг), пишет автор, было выявлено, что многие евреи, живущие в Баку, сделали все возможное, чтобы спасти азербайджанцев от массового убийства.

В статье также отмечается, что когда погромы распространились по всему Азербайджану, было убито 50 000 азербайджанцев, в том числе и в Губе. Евдаев отмечает, что в Губе мусульмане и евреи объединили усилия для защиты родины. В те дни армянами было убито около 3 000 евреев.