В Армении осквернили древнетюркский памятник - ФОТО

Как сообщают армянские СМИ, вандалы осквернили "древнюю армянскую обсерваторию Караундж", расположенную в Сюникской области нынешней Армении.

На фотографиях, опубликованных пользователем Facebook, видно, что хулиганы при помощи розовой краски нанесли на древний памятник различные символы.

Отметим, что армянская лженаука пытается представить данный памятник как "армянский Стоунхендж", однако никакого отношения к истории Армении и армянского этноса он не имеет.

По словам азербайджанского историка, главы Центра истории Кавказа Ризвана Гусейнова, если посмотреть данные переписи населения этих мест царско-русского периода, можно увидеть, что все топонимы в данной местности исключительно азербайджанские - названия крепостей и населенных пунктов. Да и само название Караундж в оригинале не имеет ничего общего с армянским произношением, отметил ранее нашему сайту историк. А тюркское, то есть историческое название комплекса, выдаваемого за "армянский Стоунхендж", - Гошун-Даш, что означает "войсковые камни".

Что касается "обсерватории", то эту версию опровергли и сами армянские ученые, призвавшие оградить школу и культуру от лженаучного "патриотизма". На самом деле "обсерватория" представляет собой курганные захоронения, характерные для тюркской традиции.

В некотором смысле памятнику "повезло", что армяне, занявшие древний азербайджанский Зангезур, решили посчитать комплекс Гошун-Даш "армянским Стоунхенджем". Иначе его ждала бы участь многих тысяч других памятников истории и культуры азербайджанского народа, сравненных в соседней стране с землей.

Зульфугар Ибрагимов