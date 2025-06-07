ЕС и Канада могут начать сотрудничать в оборонной сфере
ЕС и Канада могут подписать оборонное соглашение в июне.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg.
По информации агентства, таким образом ЕС намеревается снизить зависимость от США.
"ЕС в этом месяце нацелен заключить партнерство в сфере обороны и безопасности с Канадой, которое откроет канадским компаниям путь к участию в новом оборонном фонде", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соглашение может помочь трансформировать промышленность Европейского союза, так как президент США Дональд Трамп сократил обязательства по обеспечению безопасности в Европе.
До этого стало известно, что делегация министерства обороны Казахстана, возглавляемая полковником Ерболой Қумарбекулы, подписала соглашение о начале военного сотрудничества с Великобританией.
Представители двух стран обсудили актуальные вопросы военного сотрудничества и перспективы дальнейшего взаимодействия. Казахстанским военным теперь будет доступно высшее военное образование в военно-учебных заведениях Великобритании.
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