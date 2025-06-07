ЕС и Канада могут начать сотрудничать в оборонной сфере

ЕС и Канада могут подписать оборонное соглашение в июне.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, таким образом ЕС намеревается снизить зависимость от США.

"ЕС в этом месяце нацелен заключить партнерство в сфере обороны и безопасности с Канадой, которое откроет канадским компаниям путь к участию в новом оборонном фонде", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение может помочь трансформировать промышленность Европейского союза, так как президент США Дональд Трамп сократил обязательства по обеспечению безопасности в Европе.

До этого стало известно, что делегация министерства обороны Казахстана, возглавляемая полковником Ерболой Қумарбекулы, подписала соглашение о начале военного сотрудничества с Великобританией.

Представители двух стран обсудили актуальные вопросы военного сотрудничества и перспективы дальнейшего взаимодействия. Казахстанским военным теперь будет доступно высшее военное образование в военно-учебных заведениях Великобритании.