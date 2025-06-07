Как Ереван обманывал армян про Карабах

Автор: Лейла Таривердиева

В последнее время армянские паблики стали все чаще выбрасывать на всеобщее обозрение то, о чем армянство молчало много лет. Делается это чаще всего с целью скомпрометировать прежнее руководство Армении, любящее почесать языки о Никола Пашиняна и строящее из себя спасителей армян. В ответ на эти инсинуации пропашиняновские паблики стали публиковать воспоминания различных деятелей, так или иначе имевших отношение к решению судьбы оккупированных Арменией территорий. Цель? Показать, что болтовня Кочаряна и прочих ничего не стоит.

Интересная публикация появилась в пятницу в армянских Телеграм-каналах.

Бывший "депутат", сепаратист Ваграм Атанесян в интервью журналистам поведал, что в ноябре 2014 года был с другими "депутатами" вызван в Ереван для встречи с Сержем Саргсяном.

Дело в том, что в конце июля - начале августа 2014 года на линии соприкосновения произошли серьезные столкновения, впервые серьезно напугавшие Ереван. В сентябре состоялась трехсторонняя встреча глав Азербайджана, России и Армении в Сочи, и после нее Саргсян позвал сепаратистов, чтобы рассказать им, как все плохо.

Атанесян поведал, что темой встречи в Сочи было возвращение без предусловий 5 районов и проведение в будущем в Карабахе референдума о "независимости".

Сепаратист рассказал, что на встрече Саргсян признал, что оккупированные районы создают проблемы самой Армении. "Свободным" жителям Карабаха было предложено сказать следующее: если районы не вернут, то главный гарант сохранения оккупации-Армения окажется в плачевном положении, и тогда дело плохо. Еще Сарксян дал понять "ходокам", что Путин поддерживает позицию Баку.

"Сыны арцаха" предложили Саргсяну закупить совершенное вооружение и не отдавать районы. Но Сержик оказался не таким уж идиотом, каким всегда казался - он вполне логично задался вопросом: как Ереван объяснит, для чего покупает оружие - для защиты или для продолжения оккупации международно признанных территорий Азербайджана?

"Мы вышли оттуда с очень тяжелым сердцем", - сказал в интервью Атанесян.

До сепаратистов, пребывавших в эйфории двадцать лет, тоже начало доходить, что ситуация вовсе не радужная. Вернувшись в Ханкенди, "депутата" позвал Бако Саакян и велел слово молвить. Атанесян доложил о том, что услышал от Саргсяна, и испортил настроение и "президенту". Тот так расстроился, что обещал больше не баллотироваться в "президенты". Тоже почуял, что конец близко, и хотел уклониться от ответственности. Как всем известно, уклониться ему не удалось.

Так вот, два сепаратиста сидели и думали, что делать, "кто расскажет об этом народу и когда?". Саакян считал, что "нужно рассказать людям", Атанесян уверял, что "мы не можем этого сделать и рассказать народу то, что есть в действительности".

В конце концов, последняя позиция победила, и армяне до самого начала Второй карабахской войны так и продолжали считать себя "непобедимыми и легендарными".

Для нас сегодня все эти подробности не имеют никакого прикладного значения, разве что они интересны в качестве фрагмента исторических реалий, в которых жил регион и которые армянам запрещали видеть. Ни Саргсян, ни сепаратисты не решились рассказать армянам правду. Сделай они это тогда, возможно, восстановление справедливости обошлось бы меньшей кровью. И, между прочим, Серж и Бако напрасно боялись быть повешенными за ноги. На самом деле армянское общество само устало от конфликта и было только радо, проиграв войну. О чем говорят итоги выборов, проведенных премьером-пораженцем Пашиняном.

Что вытекает из подробностей, оглашенных сепаратистом Атанесяном?

Оказывается, еще в 2014 году руководство Армении осознало, во что вляпалось, и в последующие годы продолжало морочить армянам головы, хотя само пребывало в растерянности и страхе. Несмотря на внешнюю браваду, Саргсян уже понял, что территории возвращать придется. Помнится, во время апрельского переворота 2018 года многие аналитики полагали, что Саргсян без сопротивления уступил власть Пашиняну потому, что чувствовал приближение конца и не хотел отвечать за поражение. Может быть, и так.

Армянское общество прожило почти три десятка лет в окружении миражей. И ему полезно будет узнать, что те, кто толкают сегодня армян к реваншизму и обещают "все вернуть", знают, чем это закончится для Армении.