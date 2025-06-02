Армянскую молодежь массово готовят к терроризму

Автор: Лейла Таривердиева

Видели когда-нибудь герб так называемой Армянской Республики, созданной 28 мая 1918 года на азербайджанских землях? Пожалуй, не осталось представителей флоры и фауны, которые не были бы впихнуты в этот небольшой квадратик, принятый как олицетворение первой в истории армянской государственности. Сбылась давняя мечта, и в свой герб армяне постарались включить все, что рождалось в больном воображении националистов. А воображение у них богатое. Львы, орлы, чужие горы, чужие моря, птички, веточки, цепи, мечи, колосья, кресты, клыки, кости, какие-то символы. В общем, получилось черт знает что, то есть все как любят наши соседи.

То, что ничем из того, что впихнуто в геральдический знак, Армения на самом деле не обладает, никогда наших соседей не беспокоило. Помпезный герб можно часто встретить на страницах в соцсетях военизированных организаций, готовящих молодых армян к террористической войне. Армянскую молодежь учат ненавидеть и готовиться убивать. Интересно, что те же, кто уклоняется от призыва в армию, охотно записываются в такие формирования, как VOMA. Видимо, перспектива участия в незаконном вооруженном формировании и террористическая деятельность больше привлекают армянских парней, чем служба в законных ВС. В принципе, ничего удивительного - это традиция. Так называемые героические воинские традиции армянства основаны на традициях вооруженных банд. По-другому "армия света" воевать не умеет. Поэтому армянская молодежь бежит от армии, но с удовольствием участвует в учениях так называемой "школы выживания".

Организация по подготовке террористов VOMA, руководимая много лет небезызвестным "разведчиком" Вовой Вартановым, проводит учения в регионах Армении. Учения проводятся по всем правилам, о чем можно судить по фото- и видеоотчетам в соцсетях.

Например, такие учения прошли в Алаверди. На фото - парни и девушки с автоматами, в камуфляже, с боевой раскраской на лицах, бегают по городу среди заброшенных домов, что-то отрабатывают. Как сообщается, отрабатывается "зачистка дворов и подъездов". Если учесть, что на Армению никто нападать не собирается, получается, что армянскую молодежь готовят к зачистке домов и подъездов в чужих странах.

В Ванадзоре птенцы VOMA учатся работать кулаками и плясать. Кстати, танцы приравняли в Армении к воинскому искусству в 2019 году. Кому-то очень одаренному пришло в голову, что танцевальные позы армянских солдат могут напугать противника больше, чем его оружие. Эта идея захватила, как видим, не только военное училище, но и такие вот организации по воспитанию террористов.

А какие довольные лица у молодых армян. Им дали в руки оружие, показали, кто их враг, и разрешили поиграть в героев. Все прям так серьезно. А основатели и руководители организации продолжают говорить те же слова, что говорили десять лет назад. Звучат те же лозунги, то же бахвальство и самолюбование.

VOMA существует с 2014 года. Вова Вартанов лично вербовал молодых армян диаспоры подключиться и создавать отделения организации. О том, как круто готовят к войне с Азербайджаном желторотых юнцов, все годы наперебой писали армянские СМИ. Вартановская банда действовала и в Карабахе в период оккупации и даже называлась чуть ли не главной защитницей статус-кво. Но потом случился апрель 2016 года, а затем и сентябрь 2020-го, который показал, что готовить надо не банды, а армию. А кто будет готовить армию, если сами основатели "школы выживания" были членами незаконных вооруженных банд в первую войну? Те парни и девушки, которых учат стрелять и делать грозные лица, в реальном бою поступят так же, как 12 тысяч их соотечественников в 2020 году. Причем, бежать будут с оружием, в полном камуфляже и с боевой раскраской на физиономиях.

К сожалению, пропаганда мира в Армении идет только на уровне правительства, а ступенькой ниже все по-старому. Пропаганду держат в своих руках все те же вовы вартановы, внушающие молодежи, что мир Армении нужен только для того, чтобы набрать сил и снова попытать счастья с чужими территориями. Незадолго до 44-дневной войны Вовик вальяжно рассуждал в интервью СМИ, что повысившаяся при новых властях военная грамотность населения "может привести к тому, что у нас появится возможность войти в Баку". "Кому не хочется войти в Баку? Я хочу... Война не закончится, пока одна из столиц не сдастся", - говорил Вова.

А еще Вова мечтал о Нахчыване. То, что назначенный Пашиняном министром обороны Таноян впервые за годы оккупации поехал на границу с НАР и посмотрел в бинокль на азербайджанские позиции, вдохновило Вартанова. Он немедленно прокомментировал, что азербайджанцы в панике, что мы тут все перепуганы, "что армяне попытаются напасть, атаковать с Нахчывана, а это их слабое место... Нахчыван как был заложником в наших руках, так и остается".

Дело было в августе 2018 года. А уже в сентябре все переменилось, когда Азербайджанская армия в результате успешной операции продвинулась на так называемой нейтральной территории, заняв более выгодные позиции и заставив противника отступить. Благодаря успешной передислокации были взяты под контроль 11 тысяч гектаров территории, до этого считавшейся нейтральной. Кроме того, под прицел была взята трасса Ереван-Мегри, что осложнило агрессору сообщение с оккупированными территориями.

И как запел высокомерно высказывавшийся еще месяц назад Вова? Ситуация, заявил он журналистам, тревожная, и на 100 процентов требует беспокойства. "А разве то, что они улучшили свои позиции, намного продвинувшись вперед, не тревожно? Раньше, если наши дозорные видели турка в бинокль, издалека, то сейчас и из рогатки можно друг в друга стрелять. В то же время, они вышли на то расстояние, с которого просматривают трассу Ереван-Мегри и могут направить на трассу свою артиллерию, не поднимая в воздух беспилотники. В результате этого передвигающиеся по трассе войска, вооружение, боеприпасы могут быть взяты под огонь при корректировке в этот момент с земли мест огневых целей. Если все это не тревожно, то что?" - в панике заявил основатель VOMA.

Всего-то прошел месяц, а как все изменилось.

В декабре 2021 года Международный суд ООН потребовал от Армении ограничить деятельность и прекратить какую-либо поддержку военизированным организациям VOMA и POGA на территории страны. Эти организации были обвинены в нарушении положений Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации по отношению к азербайджанскому народу. Закрывать эти конторы Пашинян и пробовать не стал, так как не хотел восстанавливать террористов против себя. Но незадолго до антитеррористической операции 19 сентября 2023 года стало известно, что VOMA перебирается в Ханкенди, под крылышко РМК.

Какое количество оружия из того, что было сдано армянскими бандформированиями азербайджанской стороне, принадлежало "школе выживания", к сожалению, неизвестно. В любом случае, контора Вартанова в очередной раз после 44-дневной войны показала, как она умеет выживать.