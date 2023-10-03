Армянские «партизаны» - что бы это значило?

Автор: Лейла Таривердиева

В декабре 2021 года Международный суд ООН потребовал от Армении ограничить деятельность и прекратить какую-либо поддержку военизированным организациям VOMA и POGA на территории страны. Эти организации были обвинены в нарушении положений Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации по отношению к азербайджанскому народу. Само собой разумеется, Ереван не стал предпринимать никаких действий в этом направлении. Да если бы Никол Пашинян и захотел разоружить банду Вовы Вартанова, ему бы это не удалось. Поэтому было заявлено, что "школа выживания" - это независимая организация, к государству отношения не имеющая. Учредитель и глава VOMA Вартанов подтвердил обеспокоенным журналистам, что армянские власти не обсуждали с ним требования Международного суда ООН, и выразил надежду, что Пашинян проявит патриотизм и найдет решение.

Так и вышло - решение было найдено. В марте этого года стало известно, что VOMA перебирается в Ханкенди. С укреплением в зоне РМК незаконных армянских вооруженных формирований и подразделений ВС Армении, у армянской стороны возникли некоторые иллюзии насчет своих перспектив в Карабахе. "Школа выживания", сориентировавшись в ситуации, решила продолжить деятельность, которую вела до 44-дневной войны. А именно - превращать армянскую молодежь в зомби. Ереван же с переброской VOMA в Карабах полностью снимал с себя ответственность за невыполнение решения Гаагского суда.

События этого сентября расставили все и всех по своим местам. Сдавшиеся армянские подразделения были разоружены и выдворены с территории Азербайджана, а огромное количество оружия, боеприпасов и техники, среди которого наверняка был и арсенал "школы выживания" Вовы Вартанова, перешло к азербайджанской стороне. Тем не менее, нельзя исключить, что где-то в горах и лесах засели остатки банд, дожидающиеся некоего удобного момента. Удобных моментов показать себя в открытом бою у армянских подразделений было достаточно. Но во всех случаях они бежали, "сражаясь как львы" только в сочинениях блогеров и журналистов.

На днях VOMA, согласно армянским источникам, объявила, что начинает партизанскую войну в Карабахе. Очень самонадеянное заявление. Называться партизаном, конечно, намного почетнее, чем диверсантом и террористом. Романтика, навеянная кинофильмами и рассказами о Второй мировой. В условиях растерянности и шока, в котором пребывает сейчас армянское общество, такая романтика просто необходима. Но организация Вартанова путает партизанскую деятельность с диверсионно-террористической.

Согласно словарю русского языка С.И. Ожегова, партизанство - это борьба, проводимая самостоятельно действующими вооруженными отрядами в тылу врага. Большинство справочных изданий отмечают, что такого рода борьба всегда строится на широкой поддержке народных масс. Партизанское движение невозможно без массовой поддержки населения, поставляющего бойцам продукты питания и предоставляющего убежище. Само по себе партизанское движение проистекает из народно-освободительного движения.

Партизанскими отряды дашнаков могли называться в 1915 году, когда при широкой поддержке местного неблагодарного армянского населения готовили удар в спину Османской империи. В армянских селах им создавались склады оружия, население их кормило и прятало в своих домах. А так называемые партизаны, в свободное время занимавшиеся вырезанием жителей турецких сел, сидели в засаде, ожидая прибытия сильного союзника - русской армии. Резня и разбой были отличительными особенностями дашнакских партизан. Партизанское движение в том формате, в каком оно прославило, например, белорусский народ, армянским националистам всегда было недоступно. По многим причинам. Не будем вдаваться в тонкости менталитета.

В современную эпоху поиграть в партизан армянским силам не удалось даже в манере дашнаков времен Османской империи. Тысячи вооруженных "львов", выкуриваемых Азербайджанской армией изо всех щелей в период Второй карабахской войны, пытаясь спасти остатки чести, называли себя партизанами. Однако это были просто дезертиры, прятавшиеся от боев в лесах и горах в ожидании возможности бежать в Армению. Буквально через месяц после Победы в приграничной зоне был отловлен многочисленный вооруженный отряд, направленный из Армении для ведения "партизанской войны". Во время следствия "партизаны" признались, что имели задания осуществлять диверсии и теракты. До задержания вооруженная военизированная группа успела убить и ранить нескольких азербайджанских военных и гражданских лиц. Сейчас "партизаны" отбывают сроки в соответствии с азербайджанским законодательством.

Вообще, 44-дневная война не оставила агрессору пространства для романтики, так как он не имел той самой практической народной поддержки, которая превратила бы террориста в партизана. Армянские подразделения остались не только без внешней, но и без внутренней поддержки. Местные армяне вовсе не рассматривали прячущихся в их подвалах дезертиров как партизан. Они рассматривали их именно как дезертиров. И как угрозу превратиться в легитимную военную цель.

На какую партизанскую войну экстремисты Вовы Вартанова собираются рассчитывать теперь? Если верить армянской статистике (которой мы не верим), то в Карабахе осталась пара сотен лиц армянской национальности. Причем, это те люди, которые решили интегрироваться и жить в Азербайджане. Ни на какое партизанское движение там по определению не может быть никакого народного заказа. Речь не может идти о народно-освободительной войне, речь может идти только о диверсионно-террористической деятельности. Да и вообще, какие вам партизаны в наше время? В последних десятилетиях прошлого века началась эпоха террористов. У истоков этого преступного движения стояли и армянские националисты. Террор очень близок армянской идеологии и был с большим энтузиазмом воспринят и перенят. Это куда ближе армянскому национализму, чем партизанская война.

Искать героическую романтику в терроризме - явление ненормальное. Можно ли увидеть романтику в подрыве автобуса или пассажирского поезда с десятками последующих жертв? Нам этого не понять, потому что террор - понятие, чуждое для менталитета азербайджанского народа. Однако наши соседи смотрят на вопрос иначе. Поэтому в пантеоне их героев большинство - террористы и убийцы детей.

Вот как тот же Вова Вартанов комментировал убийство армянами в июле 2017 года двухлетней Захры. Отвечая на вопросы журналистов, он посчитал убийство мирных жителей приграничного азербайджанского села естественным явлением. "Мы не должны за одного нашего солдата убивать 10 турецких (азербайджанских - ред.), а должны оказать давление на ближайшие населенные пункты, уничтожить несколько позиций, почему бы и нет, пройти вперед и занять несколько боевых постов. С точки зрения действий нашей стороны - оборонной стратегии, это вполне даже нормально", - сказал Вова.

Военизированная организация VOMА была учреждена в Армении в 2014 году. С того времени "школа выживания" зарекомендовала себя как школа воспитания ненависти. Глава организации и не скрывал, что является поклонником диверсионной и террористической деятельности. До 44-дневной войны, полагая, что статус-кво задержится еще лет на сто, он с видом сурового воина советовал армянам учить языки, готовиться работать на азербайджанской территории и разобщать азербайджанское общество, используя для этого опыт Адольфа Гитлера, получившего без труда Чехословакию и Австрию. Еще Вартанов предлагал Армении сотрудничать с ИГИЛ, которая "будет делать приятные нам дела". При этом он, конечно же, отрицал любые параллели между своей "школой выживания" и терроризмом.

Самое отвратительное, что под ширмой спортивно-патриотического воспитания в нездоровую среду вовлекаются дети и молодежь. Уча молодое поколение "выживанию", VOMA калечит души и умы.

Дело не в партизанской войне, которой не будет. Конечно же, ее не будет. Она останется только в соцсетях, а любые попытки "партизанить" на территории Азербайджана будут очень и очень жестко пресекаться. Дело в подходах к ситуации. Люди отправляют своих детей в какие-то VOMA, чтобы они выросли настоящими армянами, понимая это своеобразно. Но выучить патриотизму невозможно. Он или есть, или его нет. А вот научить ненавидеть - не проблема. Особенно когда знаешь "волшебное слово". Таких "волшебных слов" в арсенале армянской пропаганды очень много.

Агитпроп хорошо знает, где у армянского народа находится заветная кнопка, на которую легко воздействовать. Нападение на минувшей неделе в университетском городке Лос-Анджелеса на представителей Турции и Азербайджана говорит о том, что воздействие на заветную кнопку уже началось.