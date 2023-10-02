Армянские террористы «VoMa» заговорили о партизанщине

Автор: Байрам Эльшадов

Группа VoMa, армянское отделение РПК, заявила, что начнет партизанскую борьбу в Карабахе.

Отметим, что VoMa, имя которой впервые прозвучало в 2020 году во время Второй карабахской войны, руководит Владимир Вартанов, гражданин России армянского происхождения. Они будут действовать вместе с РПК и YPG.

Неудивительно, что террористы манипулируют психикой детей и используют индоктринацию ненависти для достижения своих политических целей. В реальности они угрожают направить детей против хорошо подготовленных вооруженных сил Азербайджана, которые уже много раз доказывали свое превосходство.

Террористы всегда и везде понимали психологию людей, но VoMa слабо представляет почему "партизанская война" является глупым предприятием. Для ведения успешной партизанской войны необходимо соблюдение ряда условий, в первую очередь важно, чтобы население поддерживало такую борьбу. Учитывая то, что население совсем не заинтересовано в том, чтобы террористы усложняли им жизнь, попытки этой структуры приведут лишь к необратимым потерям ее солдат.

Вторая проблема, которую не сможет решить VoMa - вопрос ее авторитета. Мировое сообщество очень разрознено во многих вопросах, но использования детей в качестве солдат - одно из редких исключений. Попытки VoMa изменить что-либо в Карабахе встретятся с реакцией мирового сообщества и организация займет заслуженное место в мировых списках террористов.

И главный вопрос - как долго армяне будут продолжать губить себя и своих детей?