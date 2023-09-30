Названо количество оружия, военной техники и боеприпасов, конфискованных в Карабахе
Министерство обороны Азербайджанской Республики обнародовало список боевой техники, оружия и боеприпасов, конфискованных, после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана, по состоянию на 18:00 30 сентября, сообщает в субботу Day.Az.
Представляем читателям данный список:
ОРУЖИЕ:
1. Cтрелковое оружие - 2585
2. Гранатометы - 224
3. Пушки и гаубицы - 53
4. Минометы - 63
5. Противотанковое вооружение - 54
6. Вооружение ПВО - 135
TEХНИКА:
1. Бронетехника - 22
2. Автомобильная техника - 174
3. Прицепы - 21
4. Вспомогательная техника - 9
БОЕПРИПАСЫ:
1. Ракеты - 1685
2. Пушечные и гаубичные снаряды - 4956
3. Зенитно-артиллерийские снаряды - 2627
4. Минометные снаряды - 12305
5. Гранаты - 5419
6. Ручные гранаты - 3036
7. Патроны - 1976068
8. Другие боеприпасы - 5751
ПРИБОРЫ:
1. Оптические приборы - 280
2. Другие приборы - 37
СНАРЯЖЕНИЕ:
1. Средства индивидуальной экипировки - 997
2. Установки для различных видов оружия - 15
3. Другие средства экипировки - 2260
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