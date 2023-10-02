Армяне заминировали четыре моста в Ходжавенде

В Ходжавендском районе в нижней и боковых частях четырех мостов обнаружены взрывные устройства большой разрушительной силы.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в совместном сообщении пресс-служб МВД и Агентства Азербайджана по разминированию.

Отмечается, что на мостах, расположенных вблизи жилых домов, центральной районной больницы, обнаружены коробки с тротилом общим весом более 200 кг. Так, в нижней и боковых частях мостов были найдены коробки с 25 кг тротила в каждой с электрическим детонатором и несколько противотанковых мин ТМ-57 для увеличения силы взрыва. Они были размещены с целью совершения смертоносного взрыва, массового уничтожения техники и людей.

Обнаруженные взрывные устройства были обезврежены сотрудниками Aгентства, обеспечена безопасность территории.