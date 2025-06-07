Пашиняна обвинили в измене жене

Бразильские страсти кипят в Армении - таблоид написал, что "Пашинян изменяет жене с пресс-секретарем", а Пашинян в ответ написал пост, в котором пообещал подать в суд и зачем-то заявил, что каталикос Армении нарушил обет безбрачия, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Я обязательно подам в суд, чтобы доказать, что семейная и духовная жизнь для меня являются важной ценностью, а не средством введения людей в заблуждение", - заявил Пашинян.

Пашинян также вновь заявил, что уверен в нарушении Католикосом всех армян Гарегином II обета безбрачия.

"Подтверждаю, что католикос Гарегин II нарушил обет безбрачия и имеет ребенка. Пусть Гарегин II тоже подаст на меня в суд, чтобы доказать свое соответствие заявленным ценностям и статусу", - написал Пашинян.

Данный пост Пашиняна прокомментировала главный редактор "Грапарак" Армине Оганян: "То есть, у тебя есть право задавать вопросы, каждый день спрашивать Католикоса, нарушил ли он обет безбрачия, а у автора статьи нет такого права?