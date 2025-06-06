https://news.day.az/world/1758648.html В Китае переместили исторический комплекс зданий весом 7500 тонн - ВИДЕО В Шанхае 432 роботизированные "ноги" переместили исторический комплекс зданий весом 7500 тонн. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Построенный в 1920-1930-х годах кирпично-деревянный ансамбль "шагал" по 10 м в день.
В Китае переместили исторический комплекс зданий весом 7500 тонн - ВИДЕО
В Шанхае 432 роботизированные "ноги" переместили исторический комплекс зданий весом 7500 тонн.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Построенный в 1920-1930-х годах кирпично-деревянный ансамбль "шагал" по 10 м в день. Здания временно сдвинули ради строительства подземного пространства с выходами к трём линиям метро и вернули на место.
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