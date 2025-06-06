В Китае переместили исторический комплекс зданий весом 7500 тонн

В Шанхае 432 роботизированные "ноги" переместили исторический комплекс зданий весом 7500 тонн.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Построенный в 1920-1930-х годах кирпично-деревянный ансамбль "шагал" по 10 м в день. Здания временно сдвинули ради строительства подземного пространства с выходами к трём линиям метро и вернули на место.