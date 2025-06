Азербайджан меняет энергетическую карту региона

Автор: Лейла Таривердиева

Солнечная энергия считается одним из самых благоприятных источников энергии в мире и особенно перспективна она в солнечных регионах. Таких, как Азербайджан. Климат нашей страны предоставляет широкие возможности для увеличения производства электроэнергии и тепловой энергии за счет использования солнечной энергии. Специалисты подсчитали, что количество солнечных часов в Азербайджане составляет 2400-3200 в год, что говорит об очень больших возможностях страны по сравнению с другими странами. В Азербайджане годовое излучение солнечной энергии составляет 1500-2000 кВт/м2. Для сравнения, в России этот показатель составляет 800-1600 кВт/м2, во Франции - 1200-1400 кВт/м2.

Богат Азербайджан и ветровым потенциалом. По оценкам энергетиков, скорости ветра в 3-4 метра в секунду достаточно, чтобы генерировать электроэнергию. А в Баку и на Абшероне среднегодовая скорость ветра составляет более 11 метров в секунду. Особенно благоприятны с точки зрения производства ветровой энергии Абшеронский полуостров, береговая линия Каспия и острова в северо-западной части Каспийского моря, Гянджа-Дашкесанская зона на западе Азербайджана и Шарур-Джульфинский район Нахчыванской Автономной Республики. Крупнейшей ветряной электростанцией в стране является гибридная электростанция на Гобустанском испытательном полигоне альтернативной энергетики.

Большая часть суммарного потенциала альтернативных и возобновляемых источников энергии в Азербайджане приходится на солнечную энергию - 5000 МВт. На втором месте - ветер с потенциалом 4500 МВт. Наибольшим потенциалом в этом плане обладает Каспий. По предварительным оценкам, только в азербайджанском секторе моря можно вырабатывать 157 000 МВт энергии. Это намного больше, чем общая мощность электростанций Азербайджана.

Эти факторы благоприятствуют развитию солярной и ветровой энергетики в стране.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов, выступая на Бакинском энергетическом форуме, заявил, что в ближайшие два года в Азербайджане будут введены в эксплуатацию 10 солнечных и ветряных электростанций. По его словам, к концу 2025 года будет завершено строительство ветровой электростанции мощностью 240 МВт. В этом году также начнется строительство еще трех солнечных электростанций общей мощностью 200 МВт. Также идет подготовка проекта плавучей СЭС мощностью 100 МВт. К 2027 году доля возобновляемой энергии в установленной мощности Азербайджана достигнет 33,7 процента, а к 2035 году этот показатель планируется довести до более 40 процентов.

В ходе Бакинской энергетической недели акционеры Shafag (Jebrayil) Solar Limited (SJSL), совместного предприятия bp, SOCAR Green и Азербайджанского фонда развития бизнеса (ABDF) объявили об окончательном инвестиционном решении по проекту солнечной электростанции "Шафаг" мощностью 240 МВт в Джебраильском районе. Фундамент СЭС "Шафаг" был заложен в первый день работы СОР29 в ноябре прошлого года. Достижение окончательной договоренности по инвестициям позволит начать строительство.

Проект "Шафаг" будет осуществляться и управляться принадлежащей bp компанией Lightsource bp.

В апреле текущего года министерство энергетики и ООО "Universal Solar Azerbaijan" подписали инвестиционное соглашение между правительством Азербайджанской Республики и ООО "Universal Solar Azerbaijan" (дочернее предприятие компании "Universal Energy Co., Ltd" в Азербайджане) относительно проекта солнечной электростанции "Гобустан" мощностью 100 МВт. На следующем этапе с компанией будут заключены договоры купли-продажи электроэнергии, подключения к сетям электропередачи и аренды земли. Планируется, что станция, ввод в эксплуатацию которой запланирован на 2026 год, будет производить около 180 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год.

Отметим, что в рамках апрельского визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай были подписаны 6 документов о сотрудничестве в области возобновляемых источников энергии. Документы охватывают солнечные электростанции мощностью 260 МВт, плавучую солнечную электростанцию мощностью 100 МВт, систему накопления энергии на основе аккумуляторных батарей мощностью 30 МВт, строительство морской ветровой электростанции мощностью не менее 2 ГВт, развитие проекта ветроэнергетики мощностью 2 МВт, а также сотрудничество в области возобновляемых источников энергии и планирования электроэнергетической системы.

Тогда же состоялся обмен Исполнительным соглашением между министерством энергетики, PowerChina Resources Limited и SOCAR Green по оценке, разработке и реализацию проекта солнечной электростанции (СЭС) мощностью 160 МВт. Станция, запуск которой запланирован на 2028 год, обеспечит ежегодную выработку электроэнергии в объеме около 332 миллионов кВт/ч.

Помимо планов, есть и реализованные проекты.

26 октября 2023 года была запущена Гарадагская солнечная электростанция мощностью 230 МВт, ставшая крупнейшей СЭС на Южном Кавказе и способная обеспечить электроснабжение 110 тысяч квартир, то есть целый город. В тот же день компания Masdar (ОАЭ) подписала с азербайджанской стороной еще три инвестиционных соглашения в сфере зеленой энергии общей мощностью 1000 МВт. Это солнечная электростанция мощностью 445 МВт в поселке Гюнеш Билясуварского района, СЭС мощностью 315 МВт в поселке Банка Нефтчалинского района, а также ветряная электростанция мощностью 240 МВт на территории Абшеронского и Гарадагского районов. Эти соглашения являются начальным этапом исполнительных соглашений, заключенных Азербайджаном с Masdar в июне 2022 года и касающихся реализации мегапроектов в области возобновляемых источников энергии общей мощностью 4 ГВт.

Отметим, что в рамках СОР29 ООО SOCAR Green, Masdar, Европейским банком реконструкции и развития (EБРР), Азиатским банком развития (AБР) и Азиатским банком инфраструктуры и инвестиций (АБИИ) были подписаны документы по финансированию двух из вышеуказанных проектов. По информации Минэнерго Азербайджана, общая стоимость проектов СЭС "Билясувар" и "Нефтчала" составит 670 миллионов долларов. Обе станции будут введены в эксплуатацию до 2027 года и, как ожидается, будут производить более 1,7 миллиарда кВт/ч зеленой энергии в год.

Говоря о возобновляемой энергетике, нельзя не сказать и о морской ветроэнергетике, на которую в Азербайджане строят большие планы.

В апреле текущего года Минэнерго, ООО SOCAR Green, China Datang Overseas Investment Co. Ltd. и PowerChina Resources Ltd. подписали меморандум о взаимопонимании по развитию проекта морской ветроэнергетики мощностью 2 ГВт в азербайджанском секторе Каспийского моря. Документ предусматривает сотрудничество по оценке инвестиционного потенциала и формированию технико-правовых механизмов поддержки.

Из ожидающихся в ближайшее время событий - частичный ввод в экусплуатацию в августе 2025 года ветровой электростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт, строящейся саудовской компанией ACWA Power. Будет запущен гобустанский участок станции. Полностью же станция будет введена в эксплуатацию к концу текущего года.

Ветровая электростанция "Хызы-Абшерон" - это первый промышленный проект по возобновляемым источникам энергии, реализуемый в стране с привлечением иностранных инвестиций. На станции планируется производить 1 млрд кВт/ч электроэнергии в год и охватит 300 тысяч квартир. Строительство началось 13 января 2022 года.

Предстоящий частичный запуск станции - это прекрасная новость. Вслед за масштабным задействованием солнечной энергии, Азербайджан переходит к практическому масштабному производству электричества и за счет энергии ветра.