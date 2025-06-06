Франция пакостит Грузии за стремление к самостоятельности

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Политическое ханжество в Европе пробило очередное дно.

Французский город Нант заморозил побратимство со столицей Грузии Тбилиси. Об этом сообщило издание Actu Nantes. Произошло это после 46 лет побратимства двух городов.

В сентябре 1978 года было подписано трехстороннее соглашение об установлении породненных отношений между Тбилиси, немецким Саарбрюккеном и французским Нантом. Непосредственно между Тбилиси и Нантом соглашение было оформлено год спустя - в 1979 году. В соответствии с современными требованиями, текст документа обновили в 1990 году. То есть побратимство французский город заключил со столицей Грузинской ССР в самый разгар советского застоя, и тогда тема политического плюрализма, демократии, прав и свобод его не интересовала. Что же вдруг случилось сегодня?

Мэрия Нанта выпустила пресс-релиз, в котором попыталась обосновать свою позицию якобы "репрессиями", начавшимися в Грузии в прошлом году. Администрация города, хоть и являющегося побратимом Тбилиси, но находящегося в другом государстве, посчитала себя вправе выразить возмущение кадровой политиков правительства Грузии и уходом с постов в мэрии "нескольких государственных служащих, с которыми они (Нант-ред.) работали годами".

Трудно подобрать слова, чтобы выразить возмущение подобной аргументацией. Мэрия какого-то французского городка с населением в три раза меньше населения Тбилиси, высказала недовольство фактами, которые ни ее, ни Францию в целом не касаются. Кадровая политика это исключительно внутреннее дело Грузии, и нантская мэрия должна работать с теми чиновниками, которые назначены на соответствующие должности руководством страны, а не с теми, кто нравится французам. Но внешние акторы так привыкли помыкать Грузией за годы ее независимости, что никак не могут привыкнуть к произошедшим изменениям. Теперь Грузия хочет выйти из-под внешнего влияния и на каждом шагу встречает яростное сопротивление бывших кукловодов. Они продолжают дергать старые веревочки, которые уже не действуют, и приходят в ярость от того, что ничего не происходит.

Нант, согласно французскому изданию, заявил, что не вернется к побратимству, "до тех пор, пока не будут созданы соответствующие условия для сотрудничества". Actu nantes перечисляет "блага", которыми был облагодетельствован Тбилиси благодаря 46 годам сотрудничества с Нантом. Это преподавание французского языка, посещение грузинских студентов, проведение концертов грузинских танцевальных коллективов. И как только за 46 лет удалось сделать так "много"?..

Да уж, без концертов танцевальных групп и преподавания французского Тбилиси, конечно, будет очень сложно.

Решение мэрии Нанта полностью соответствует логике европейской политики в отношении Грузии, точнее, ее правительства. Кампания давления расширяется, переходя уже на общественный уровень. Решение мэрии Нанта находится в одной связки с принятой накануне Европарламентом критической резолюции по ситуации в Грузии.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе высказался по этому поводу так: "Резолюции Европарламента абсолютно неинтересны. Если что-то и напоминает советский институт, то, к сожалению, это Европарламент, который сегодня ничем не отличается от советского Верховного Совета... Ситуация, которую мы наблюдаем в Европарламенте, очень печальная и тревожная, трагическая".

Думается, и решение мэрии Нанта тоже мало интересует руководство Грузии.