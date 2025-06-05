В Баку прошел один из самых ярких модных событий года - 18-й сезон Azerbaijan Fashion Week, организованный при поддержке Центра развития культурных и креативных индустрий YARADICI при Министерстве культуры Азербайджана, сообщает Day.Az.

Каждый сезон AFW посвящён одной из природных стихий, становясь не только визуальным, но и философским высказыванием о связи моды, культуры и идентичности. В 2025 году темой Недели моды стала стихия Земли - символ устойчивости, глубины и наследия. Слоган сезона - The Spirit of Stone - подчёркивает внимание к природной форме, структуре, материалу и внутренней силе, заложенной в дизайне.

Главной площадкой показов выбран Музей каменной летописи (The Stone Chronicle Museum) - пространство, идеально соответствующее духу сезона.

Программа Недели моды включила в себя не только показы, но и образовательные инициативы, творческие встречи и шоурум, где дизайнеры представили свои коллекции и лично пообщались с гостями и профессионалами индустрии. В течение двух дней в Hyatt Regency Baku был открыт модный шоурум, в котором представлены работы как азербайджанских, так и международных брендов. Среди участников шоурума - Octavio Pizarro (Франция), Naiyl Baikuchukov (Казахстан), Ianis Chamalidy, Leffers, Lilia Fisher, Yulia Kiseleva и EDGE (Россия).

В первый день на подиуме Azerbaijan Fashion Week выступили дизайнеры Naiyl Baikuchukov, Reve, Malique и Tsyhkovskyi, AKSONA, а также финалисты программы Menzer Zakizade Fashion School. Участники представили коллекции, отражающие как индивидуальное эстетическое мышление, так и общее настроение сезона, посвящённого стихии Земли. Показы завершила коллекция Natavan - дизайнера, известной своим этническим подходом, вниманием к традиционным формам и ремесленным техникам. Её работы органично сочетают культурное наследие с современной эстетикой, подчёркивая глубину и силу идентичности - именно ту суть, которую раскрывает сезон, посвящённый стихии Земли.

Показ коллекции сопровождался живым исполнением хора имени Джахангира Джахангирова, что добавило событию особую эмоциональную глубину.

Во второй день состоялись моно-показы признанных международных дизайнеров, чьи работы уже стали частью мирового модного ландшафта. На подиуме были представлены коллекции от Zemfira Jaffar Couture, бренда Letters, а также специальных гостей сезона - Octavio Pizarro (Paris) и Yanis Chamalidi (Saint Petersburg). Их подход к дизайну сочетает кутюрную технику, глубокий культурный контекст и современный взгляд на форму.

Отдельное внимание в этом сезоне уделено образовательной программе, реализованной совместно с YARADICI. В рамках недели моды прошли лекции и мастер-классы для студентов Школы дизайна при UNEC, Университета культуры и искусства, а также начинающих дизайнеров. Своим опытом делились местные и зарубежные специалисты: фотографы, модные продюсеры, дизайнеры и стилисты, эксперты модной индустрии, среди которых Адыль Юсифов, Натаван Алиева, Надежда Кожевникова, Андрей Артонов. Участники получили возможность задать вопросы напрямую и получить практические советы от профессионалов отрасли.

Генеральным информационным партнёром AFW-2025 и организатором показов выступил журнал HELLO! Специальный гость сезона топ-модель Виалина Леманн.

С 2015 года Azerbaijan Fashion Week укрепляет свой статус международной культурной платформы, объединяя дизайнеров, медиа и экспертов из Европы, СНГ и Азии. Каждый сезон AFW не только фиксирует эстетические тренды, но и становится площадкой для диалога между модой, культурой и идентичностью.

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