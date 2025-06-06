Тяжелое ДТП в Хачмазе - пассажирка оказалась зажата в машине - ВИДЕО
На участке автодороги Гендов-Ялама, проходящем по территории Хачмазского района, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пассажир оказался зажат внутри автомобиля.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, после поступления информации на место происшествия незамедлительно прибыли спасатели Северного регионального центра ведомства.
Установлено, что авария произошла в результате столкновения трех легковых автомобилей - моделей "ГАЗ-3110", "Kia Rio" и "Mitsubishi Pajero". Сильнее всего пострадал автомобиль "Kia Rio", в котором пассажирка получила травмы различной степени тяжести и оказалась зажатой в деформированном кузове машины.
Сотрудники МЧС с использованием специального оборудования аккуратно извлекли пострадавшую - 36-летнюю жительницу села Узунбояд Шабранского района Тарану Алиеву - из автомобиля и передали ее прибывшей на место бригаде скорой помощи.
По факту аварии соответствующие органы начали расследование.
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