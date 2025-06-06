Посадка японского модуля Hakuto-R на Луну завершилась неудачно

Посадка японского лунного модуля Hakuto-R, который также называют Resilience, завершилась неудачно.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции глава компании-разработчика Ispace Такэси Хакамада.

"Мы пришли к выводу, что сложно установить связь с модулем и невозможно завершить миссию. Поэтому можно сказать, что посадка прошла неудачно", - сказал он.

В сообщении компании отмечается, что приоритетом компании сейчас является анализ полученных данных, чтобы установить причину неудачи.

В ходе прямой трансляции примерно за полторы минуты до запланированного времени посадки высота полета модуля резко упала до нуля.

Ispacе уже пыталась отправить свой модуль на Луну в апреле 2023 года. Тогда в последние секунды перед посадкой, пока связь с модулем все еще поддерживалась, он резко ускорился, а в компании сообщили, что связь с ним не будет восстановлена, в связи с чем посадка была признана неудачной.

Hakuto-R разработан японской компанией Ispace, базирующейся в Токио. Высота аппарата составляет 2,3 м. Он был запущен к Луне 15 января с помощью ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX.

Ранее сообщалось, что НАСА перезапустит двигатели станции Psyche.