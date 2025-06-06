Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с праздником Гурбан

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи с праздником Гурбан.

Day.Az представляет публикацию: