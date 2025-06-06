https://news.day.az/officialchronicle/1758502.html

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с праздником Гурбан - ФОТО

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи с праздником Гурбан. Day.Az представляет публикацию: