https://news.day.az/sport/1758649.html Назначен новый спортивный директор турецкого "Фенербахче" В турецком футбольном клубе "Фенербахче" назначен новый спортивный директор. Как передает Day.Az, об этом сообщается на официальном сайте "Фенербахче". Согласно информации, на эту должность назначен Девин Озек, известный своей успешной работой в немецком футболе. На этом посту он сменил Марио Бранко.
Назначен новый спортивный директор турецкого "Фенербахче"
В турецком футбольном клубе "Фенербахче" назначен новый спортивный директор.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на официальном сайте "Фенербахче".
Согласно информации, на эту должность назначен Девин Озек, известный своей успешной работой в немецком футболе.
На этом посту он сменил Марио Бранко.
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