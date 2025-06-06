Назначен новый спортивный директор турецкого "Фенербахче"

В турецком футбольном клубе "Фенербахче" назначен новый спортивный директор.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на официальном сайте "Фенербахче".

Согласно информации, на эту должность назначен Девин Озек, известный своей успешной работой в немецком футболе.

На этом посту он сменил Марио Бранко.