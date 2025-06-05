Детская музыкальная школа имени Сарабского отметила 70-летие

В Зале камерной и органной музыки (Кирха) при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт, посвящённый 70-летнему юбилею Детской музыкальной школы №7 имени Гусейнгули Сарабского и приуроченного к Международному дню защиты детей, сообщат Day.Az.

На открытии директор школы Самира Алиева и заведующий сектором Главного управления культуры города Баку Алтун Раджабли рассказали о плодотворной деятельности школы, взрастившей плеяду талантливых музыкантов и исполнителей.

В сопровождении малого состава Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева выступили - Нурай Гасанлы, Фарах Алиева, Медина Гейбатова, Лейла Ферзели, Дениз Мурадова, Хадиджа Гейбатова, Севиндж Фаталиева, Захра Багирзаде, Музаффер Алиев, Нурай Гулиева, Сейрин Азимзаде, Джамал Алиев, Айла Рамазанзаде (фортепиано), Тунар Бабаханов, Назрин Ахмедли (флейта), Марьям Гаджизаде, Айнура Аллахвердиева, Сура Гасанлы (скрипка), Назрин Ахмедли, Тунар Бабахов (флейта), Джамалхан Дадашов (гармонь), а также хор школы.

В программе прозвучали произведения азербайджанских и мировых композиторов.

Фото - Кямран Багиров.

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